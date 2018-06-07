楊晴鍾情心細男

何潤東（右）、楊晴在TVBS《翻牆的記憶》有情人終成眷屬。

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中國時報
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何潤東自製、自導、自演的《翻牆的記憶》本周六上演大結局，男女主角何潤東和楊晴終成眷屬舉辦浪漫婚禮，除了有甜蜜親吻橋段，婚禮伴娘更大有來頭，女神級的張鈞甯全程陪伴在旁，讓新娘楊晴興奮不已。楊晴表示何潤東戲中飾演的高毅確實是她的理想情人型，「高毅外冷內熱，有種神祕感，我對他會很好奇，一直想探索他到底是一個什麼樣的人。」

由於何潤東身兼導演和演員，拍這場婚禮戲時，又要演又要導，一直忙進忙出，堪稱最忙碌的新郎，也因為他跑來跑去，結果大部分的空檔都是新娘楊晴和伴娘張鈞甯在開心狂拍唯美婚紗照，乍看還以為新人是這一對美女，也讓何潤東吃醋笑說「我被排擠了」。

期待穿婚紗

儘管為戲結婚的次數已經兩隻手數不清了，老公也記不得換了多少任，但楊晴說，每一次穿上婚紗，心裡還是很激動、很感動，真以為要結婚了。仍有著少女心的她，充滿期待地說：「真心希望現實生活中，也能穿上婚紗。」尤其這次能和女神張鈞甯、男神何潤東同時對戲，更是此生難忘，覺得是上輩子修來的福氣！

談到夢想中的婚禮，楊晴雖然不喜歡有太多程序，還是希望有童話故事裡的場景，例如在一片草原上，用花布滿全場，以及很多的點心和白酒，不過她強調：「千萬不能有冗長的致詞，婚紗一套穿全場，簡單浪漫就好！」至於理想情人特質？楊晴透露，心思細膩的男生最讓她心動，男生細心真的很加分，在平常比較不會注意的小細節上表達關心，就很容易就會被打動。

(中國時報)

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