吳慷仁把車當友邊開邊對話

2018年06月07日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

金鐘視帝吳慷仁人紅氣旺，代言一波接一波，汽車品牌6日宣布他是2018年度的品牌代言人！這是吳慷仁首度跨足四輪代言，事實上，他本身就是個愛車人士，雖然年僅35歲，卻有著鍾愛老車的靈魂，擁有數輛德系經典車款的他表示，在手握著方向盤時覺得最踏實，不管心情好壞時，他都喜歡出門開車繞繞，「車是我最好的朋友，單純的駕馭樂趣，彷彿與麻吉的對話，讓我找到最真的自己！」

汽車廠商相中吳慷仁為新年度的品牌代言人，在拍攝電視CF時，更挑戰史上最「硬」代言人，親自體驗「最硬試駕」，嘗試後他驚喜並誇讚車在大轉彎時展現出極穩的操控性。他表示：「很多人總說自己的車有多漂亮，但只有坐上駕駛座去實際體驗，人和車的貼合，才讓車子的性能有了意義。」

勇於突破自我

吳慷仁過去給人不向命運低頭、勇於自我突破挑戰的印象，他非專業科班出身，回顧他的演藝歷程，曾做過電焊工、餐廳服務生、臨時工、擺地攤、超市和酒保，進入演藝圈後努力修習演技，一直非常專注提升自己的表演能量，且勇於突破自我。

2013年就以《愛在旭日升起時》拿下第18屆亞洲電視大獎最佳男主角，這也是他生涯首座獎座，2015年更以兩部戲劇雙料入圍「金鐘50」最佳男主角與男配角，最終以《麻醉風暴》拿下迷你影集男配角獎，隔年聲勢更旺，以《一把青》一舉奪得金鐘視帝，演藝之路走了10年，不斷求新求變的他，一直在穩健中跨越自我。

(中國時報)