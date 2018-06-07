傅達仁擬今安樂死「Goodbye my lovely」道別

2018年06月07日 04:11 中國時報 報導林彥君

85歲資深媒體人傅達仁因受胰臟癌末期病痛所苦，將於瑞士時間7日執行安樂死，傅達仁6日臉書發文「人生是場奮鬥，一個過程，每一站都是仗打或是休息，也是好玩的地方，明天（7日）我就到站了，最後一站要下車了，本來預定6月6日斷腸時，但是排不進去，我把6月7日當6月6日。」

他此次瑞士行由元配與女友、兒子及媳婦陪伴，表示家人對於他要安樂死都了解，將一起陪伴他走到人生最後，也希望外界沒有和他一樣經歷病痛，不要評論他的決定，他在電話中以虛弱的聲音說：「Goodbye my lovely」堅定要向世界道別。

他認為選在7日這天也是上帝的旨意，讓他沒因為中途因服嗎啡太多、跌倒痛死，並表示他的爸爸是二戰為國捐軀的將官，就在歐洲戰場，麥帥指揮下諾曼第勝利成功，他認為選定這個日子也特別意義，並勉勵「人生勝利要多，失敗要少。」

一場生命教育課程

白冰冰昨在《冰冰SHOW》錄影時表示，傅達仁因癌末病痛才會做出要安樂死決定，認為他對死看法很豁達，也不反對他堅持執行，也說若傅達仁後悔，可以趁早反悔，「趁現在還來得及，如果病痛可以舒緩，不急著做決定，勿因說出口就必須執行，就當這次去旅遊，希望事情有轉圜的餘地。」

于美人也說，從新聞得知傅達仁將執行安樂死，認為是成全彼此的愛，「一個不想拖累生者，生者不忍他痛苦，以這樣的方式結束給我們上了一課！」她很讚許傅達仁的勇氣，選擇以這樣的方式結束生命，也佩服他的家人，能夠成全並支持他的決定。

(中國時報)