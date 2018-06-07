王淨：《鬥魚》教會我勇敢

王淨飾演為愛勇敢重生的「小燕子」。

友善列印
中國時報
報導

電影版《鬥魚》6日釋出前導海報，女主角王淨裸背露出鬥魚圖案刺青，就像14年前安以軒在電視劇版中為愛而勇敢刺青，象徵女主角「小燕子」從束縛中破繭而出，20歲的王淨也有過「脫胎換骨」的經歷，她透露在國外念書時曾被嘲笑「亞洲胖女孩」和「書呆子」，毅然決然加入壘球隊讓同學們刮目相看。

王淨回憶12歲時到美國求學，當時專注念書、身材圓滾滾約60公斤，常被女同學嘲笑，「完全不敢相信在美國念書會遇到如此行徑。」但她下定決心改頭換面，通過壘球隊徵選，從原來什麼都不懂的「炮灰」，不停練習後減重12公斤，更擊出人生第一支三壘安打，同學從此對她改觀，嘲笑她的同學在畢業時親自道歉，2人結為好友。

想刺青紀念事物

拍《鬥魚》時每次都得請刺青師花2小時畫上圖案，王淨原本還坐直挺挺的讓刺青師畫，但時間一久就趴在椅子上睡著了，她說：「刺青師還好心拿枕頭給我墊著睡。」不過她也動起刺青念頭，單親的她貼心表示：「想刺重要的東西，例如媽媽的名字或生日。」

《鬥魚》殺青後，王淨在IG上分享：「她（角色）教會了我勇敢。」現實中也鼓起勇氣與片中男主角林柏叡投入新戀情，不過最近她正忙拍《返校》，被問6日怎麼為林柏叡慶生，她回應會傳簡訊。

林柏叡在緋聞爆發之後選擇低調，不大肆慶祝生日，只許願票房能夠破億，最近勤健身希望屆時能裸上身作為票房「祭品」。該片預計暑假上映。

(中國時報)

傅達仁擬今安樂死「Goodbye my l… 田馥甄「陪勁寶玩」打趣回春

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。