王淨：《鬥魚》教會我勇敢

2018年06月07日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

電影版《鬥魚》6日釋出前導海報，女主角王淨裸背露出鬥魚圖案刺青，就像14年前安以軒在電視劇版中為愛而勇敢刺青，象徵女主角「小燕子」從束縛中破繭而出，20歲的王淨也有過「脫胎換骨」的經歷，她透露在國外念書時曾被嘲笑「亞洲胖女孩」和「書呆子」，毅然決然加入壘球隊讓同學們刮目相看。

王淨回憶12歲時到美國求學，當時專注念書、身材圓滾滾約60公斤，常被女同學嘲笑，「完全不敢相信在美國念書會遇到如此行徑。」但她下定決心改頭換面，通過壘球隊徵選，從原來什麼都不懂的「炮灰」，不停練習後減重12公斤，更擊出人生第一支三壘安打，同學從此對她改觀，嘲笑她的同學在畢業時親自道歉，2人結為好友。

想刺青紀念事物

拍《鬥魚》時每次都得請刺青師花2小時畫上圖案，王淨原本還坐直挺挺的讓刺青師畫，但時間一久就趴在椅子上睡著了，她說：「刺青師還好心拿枕頭給我墊著睡。」不過她也動起刺青念頭，單親的她貼心表示：「想刺重要的東西，例如媽媽的名字或生日。」

《鬥魚》殺青後，王淨在IG上分享：「她（角色）教會了我勇敢。」現實中也鼓起勇氣與片中男主角林柏叡投入新戀情，不過最近她正忙拍《返校》，被問6日怎麼為林柏叡慶生，她回應會傳簡訊。

林柏叡在緋聞爆發之後選擇低調，不大肆慶祝生日，只許願票房能夠破億，最近勤健身希望屆時能裸上身作為票房「祭品」。該片預計暑假上映。

(中國時報)