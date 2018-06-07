吳亦凡：身為華人很驕傲

吳亦凡英文歌曲〈Like That〉創下多個好成績。（取材自微博）

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中國時報
報導
吳亦凡新中文單曲〈天地〉成為他擔任導師的《中國新說唱》主題曲。

吳亦凡新專輯首支單曲〈Like That〉先是登頂美國iTunes總榜及美國iTunes Hip-Hop/Rap分榜冠軍，最高更登上告示牌百大單曲榜的第73名，也創下華人歌手在告示牌百大單曲排行榜的第一名。

吳亦凡開心表示：「Billboard Hot 100是每個歌手的夢想，身為華人我很驕傲，時間會證明一切，我只用作品發聲，我身上流淌的是炎黃子孫的血液，讓世界聽到我們華人的音樂，這是我一直堅持的事情，路遙知馬力一起闖天地感謝。」同時預告將釋出全新中文單曲〈天地〉。

一手包辦〈天地〉

〈天地〉由吳亦凡一手包辦詞曲創作，將中西方音樂元素完美融合於歌曲中，並道出這是他對自我態度的表達，面對質疑從不逃避，心無旁鶩的前進。這首歌也被《中國新說唱》選為節目主題曲，之後將由吳亦凡親自擔任MV導演，

身為《新說唱》導師，吳亦凡5日才與潘瑋柏、鄧紫棋、熱狗、張震嶽出席記者會，之前陳冠希在IG嗆該節目是「充滿Bitch的舞台」，對此節目總導演車澈回應說:「關於陳先生，我們從未接觸過他、聯絡過他，從未想過邀請他，以後也不會想到他。」擺明要與陳冠希切割。

(中國時報)

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