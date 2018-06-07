辛曉琪：為父母做任何事都應該

2018年06月07日 04:11 中國時報 蔡琛儀 專訪

辛曉琪自豪爸爸帥氣似明星，媽媽擁有一手好廚藝，自己則是驕縱的老么。

辛曉琪想起父親臨終前沒能回大陸老家，母親又掛心她沒人照顧的遺憾，忍不住當場淚崩。（粘耿豪攝）

辛曉琪事親至孝，她近日接受「旺旺孝親獎」之邀分享過去與父母相處的點滴，她表示：「我從來沒有特別想到孝順的事情，為人子女任何事情都是應該做的。」

辛曉琪爸媽喜愛唱歌、愛聽音樂，她從小跟著他們聽周璇、李香蘭，而兄姊則熱衷披頭四，她耳濡目染之下，也培養出極高的音樂天分。父母對於她的歌唱事業相當支持，也是她的頭號鐵粉，2006年她首度站上台北國際會議中心舞台時，父親特地去獻花，甚至常自掏腰包買她的卡帶，再分送給親朋好友。

但年輕時的辛曉琪總會覺得太過肉麻而鬧彆扭，某次她搭乘飛機被座艙長認出，馬上對她說：「以前您父親坐過我的飛機，還送過我卡帶，他真的很以你這女兒為榮。」讓她終於領悟：「原來爸爸媽媽的心意是這麼棒。」

手藝不佳爸媽捧場

辛曉琪爸爸是知名詩人辛鳴皋，提到爸爸她滿是驕傲：「我爸爸年輕時真的很帥！」以前甚至有電影公司欲找他演戲，差點入行當明星，且父親到了90多歲依然帥氣，沒有白頭髮、近視眼和老花。辛爸爸個性文靜低調、喜歡藝術、寫作，閒時還會種蘭花，是個十足的文青。

辛媽媽則是普通的家庭主婦，她記憶中的母親廚藝精湛，但這點她沒遺傳到，笑說長大後曾為父母下廚，「不是很好吃，但爸媽都很捧場，我現在回頭想，他們都是安慰我，才不會讓兒女擔心。」

她自虧身為老么的自己，兒時非常驕縱，愛爬樹又愛爬牆，常惹媽媽生氣，抄起雞毛撢子就往她腳上打，至今仍清晰記得當時腳上一條一條的紅色痕跡，她脾氣也倔，不肯進屋，寧願躲在屋外牆角哭，爸爸下班回家看到她蹲在屋外，就會溫和地說：「又不乖了？又挨打了？」

想到父母遺願掉淚

辛曉琪說，當年全家從大陸撤退來台，母親一個人帶著3個孩子，肚子還懷了一個，先隻身去找父親會合，把家裡所有能典當的全換成金子或金元券，連父親的照片都要燒掉，不能留下蛛絲馬跡，最後全家才集合一起到台灣，她也深深被媽媽的勇敢和有主見所影響。

母親的善良也感染了辛曉琪，她回憶小時候家裡來一個穿得破爛又缺牙的老婦來行乞，母親非常熱心邀她進家裡，甚至塞錢給她，讓老婦感動不已，「她說別家都會趕她走，只有媽媽會這樣對她，那時小小心靈覺得做這件事很舒服。」

爸爸媽媽還在世時，她一有時間總是陪伴父母，也曾帶他們出國旅遊，「還好他們年輕時有帶他們出去玩過，不然我一定很遺憾。」不過母親過世前，一直心心念念著她身邊缺乏另一半可照顧她，而她想到父親生前來不及回到大陸老家一事，也心疼得忍不住掉下淚來。

(中國時報)