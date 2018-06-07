致敬設計師 Kate Spade

Kate Spade是首個將尼龍材質運用於精品包款上的品牌，其手中拿著的正是引領90年代潮流的Sam包款。（CFP）

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中國時報
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Kate Spade顏色運用大膽明亮，帶動輕奢品牌跟進，這是2005年春夏系列的大環手拿包。（CFP）
設計師Kate Spade與同為事業夥伴的老公Andy Spade，常一同出入各大時尚活動。（CFP）
縱使設計師已於2007年自同名品牌出走，但為紀念kate spade new york創立25周年時刻，品牌再度重新推出代表性Sam包款。（kate spade new york提供）
設計師Kate Spade是將生活化材質用於包款設計的先驅，這是她2006年春季推出的編織包款。（CFP）
美國設計師Kate Spade以她繽紛且別具幽默感的設計風格著稱。（美聯社）
設計師幽默、迷人的生活態度，成了代表品牌的核心精神，除了配件外，也將態度延伸至家居品項甚至旗下男裝副線Jack Spade中。（CFP）

引領無數時尚潮流的美國影集《慾望城市》中曾有一幕，女主角之一的夏綠蒂在廁所裡向閨蜜凱莉借衛生棉，她當時的藉口是：「因為我的Kate Spade包裝不下任何衛生棉。」而美國時尚設計師Kate Spade，也就像兩人間的親密對話一樣，是90年代曼哈頓許多時髦女性口中公開的祕密，但就在影集迎來開播屆滿20周年之時，卻傳來這位設計師香消玉殞的消息。

據紐約警方指出，本名Katherine Brosnahan的Kate Spade，於當地時間6月5日早上被人發現死於公園大道自宅中，享年55歲；Kate在現場留下一張紙條。八卦新聞網TMZ指，在這留給13歲女兒的遺書寫道：「我永遠愛妳，這不是妳的錯，問爸爸！」

Kate家人透過發言人發聲明表示，「我們對今天發生的悲劇感到悲痛欲絕，我們深愛Kate，將會永遠想念她。我們希望在這段艱難的時間裡，大家能給悲痛的我們的隱私一點尊重。」

曾任時尚雜誌編輯

Kate自1991年起擔任美國時尚雜誌《Mademoiselle》配件類時尚編輯一職，當時普遍對於的名牌包的概念，還是停留在以歐陸引進的精品為主，對於只想要一只輪廓簡單且具生活感包款的Kate而言，更在老公Andy Spade的鼓勵下，攜手於1993年創立了個人品牌。

Kate Spade的設計以繽紛色彩和可愛復古造型著名，但很難想像真正讓她於90年代竄紅的，竟是一只由黑色尼龍製成的方型Sam包，Andy Spade曾在訪問中表示：「我們是第一個在美國使用尼龍的品牌，我們很幸運。」

美國設計的代表

相較於歐陸體系的PRADA，發跡於紐約的Kate Spade也追上了當時的極簡風潮，饒富50年代氛圍的復古韻味，搭配新穎的材料及相較好入手的價位，拉近了女孩們與奢侈品間的距離，成了輕奢風潮的開創者之一。她所操刀的包款更在1999年時，於惠特尼美國藝術館展出，充分展示了其對「美國設計」的代表性。

從1996年於紐約蘇活區開出的第一家門店，到1998年開出首家日本海外門店，品牌營業額也自創始品牌時的150萬美元，在3年中飆升至2700萬美元；還從原本只專注打造包款的配件品牌，晉升至擁有服裝、家居等可延伸設計師生活態度的時尚品牌，擁有COACH等品牌的美國精品集團Tapestry，亦看準其多元發展性，於去年將設計師同名品牌購入。

品牌易主 風格仍存

雖然Kate Spade本人自2007年就已離開同名品牌，但其迷人且幽默的風格卻仍留存至今，品牌前任創意總監Deborah Lloyd亦於慶祝25周年之時，將經典Sam包款再度搬出。時尚女魔頭安娜溫圖在懷念Kate Spade的一段話中講到：「她早在當今時尚圈強調『真實感』之前，即以反映自身個性和生活方式的態度，建造了一個全球性的品牌帝國。」如同照片中她臉上的輕鬆笑顏，Kate Spade也將用她快樂做自己的精神，長存於永不止息的時尚洪流中。

(中國時報)

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