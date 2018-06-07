鄭元暢男神回歸

男神鄭元暢近來在大陸發展，特別返台為MIDO百年慶力挺站台。（盧禕祺攝）

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中國時報
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1.美度表Baroncelli 1918永恆系列三部曲1918限量表，3萬6500元。（MIDO提供）
2.美度表Baroncelli 2118永恆系列三部曲2118限量表，3萬6500元。（MIDO提供）
3.美度表Baroncelli 2018永恆系列三部曲2018限量表，3萬5100元。（MIDO提供）
4.美度表Baroncelli Big Date永恆系列大日期窗腕表，3萬4800元。（MIDO提供）

許久未在台灣公開場合現身的鄭元暢，特別為美度表（MIDO）百年慶站台。出道15年來感情生活一片空白的他，被問及理想對象必須具備什麼條件時，大方開出3大條件，分別是「聊得來」、「愛旅行」和「要有空閒、能說走就走。」但若具備最後一個條件，對方恐沒工作？他笑說：「沒工作沒有關係，我可以養她！」

新戲《半生緣》年底上映

鄭元暢近幾年都在對岸發展，去年才剛與劉嘉玲、蔣欣合作張愛玲小說改編新戲《半生緣》，預計年底上映。他笑說，當初他一聽要與心目中的偶像劉嘉玲合作，立刻就答應了，後來才知道改編自張愛玲小說的民初戲對白多、演技難度高，但已經答應了，無法反悔。他也透露，劉嘉玲很懂得照顧人，拍戲時為大家準備美食，把大家養得肥肥胖胖，「我大概胖了好幾公斤。」

戴MIDO表感受義式氛圍

鄭元暢拍完《半生緣》後到處旅行，足跡遍布維也納、柏林、布拉格、倫敦、柬埔寨，接下來還想去義大利等地旅遊，由於沒去過義大利，因此特別配戴MIDO為慶祝百周年推出的Baroncelii Big Date永恆系列大日期窗腕表，正是以米蘭的艾曼紐二世迴廊為設計靈感，感受一下義式氛圍。

創立於1918年的瑞士美度表（MIDO）今年歡慶百周年，選在同樣也有百年歷史的華山藝文中心古老建築內發表百年紀念表Baroncelii Big Date永恆系列大日期窗腕表，以及以1918年、2018年和2118年為主題設計Baroncelli Trilogy永恆系列三部曲限量表，分別代表品牌的過去、現在與未來，別具意義。

(中國時報)

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