翹臀珍靠VALENTINO展復古性感

珍妮佛洛佩茲選穿一襲VALENTINO早秋系列條紋裙裝，展現復古性感風範。（翻攝自Jennifer Lopez個人IG帳號）

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中國時報
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Valentino Garavani VLTN白色托特包，4萬3800元。（VALENTINO提供）
Valentino Garavani蝴蝶結造型繫帶露跟涼鞋，3萬3200元。（VALENTINO提供）
VALENTINO早秋系列取材品牌歷史圖騰，並以摩登輪廓演繹具當代感的享樂主義，模特（右）穿老虎圖紋風衣剪裁斗篷9萬9500元，拿Valentino Garavani Candystud條紋拼接鉚釘裝飾提包9萬5500元；模特（右）穿不對稱剪裁Logo波浪圖紋毛氈斗篷27萬6000元、毛氈短裙14萬6000元。（粘耿豪攝）

當各家精品正如火如荼推出實穿掛帥的早秋系列時，義大利精品VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli則藉著回溯光輝歷史，玩出新舊混搭的享樂主義，從品牌昔日高級訂製服中擷取的龍、蛇等動物圖騰，在本季委身於風衣式斗篷和充滿運動氣息運動套裝中，自檔案庫延伸出的logo波浪圖紋及玫瑰花苞圖騰，也成了整體視覺焦點。

全系列並以黑、白為主調，條紋、波卡圓點更是吸睛主旋律，像珍妮佛洛佩茲就選穿一襲條紋裙裝，展現復古性感風範，另外女星蘿拉鄧恩也是愛好者；出自2018早春的「VLTN」標語，更大膽印在全新包款和與MONCLER聯手打造之羽絨外套上，再搭配立體感十足的箱型褶裙擺、硬挺的烏干紗長洋裝，組成浪漫、前衛且個人風格強烈的摩登形象。

(中國時報)

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