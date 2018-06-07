搶搭世足熱 百貨滿千送百

新光三越超市可口可樂1998年至2018年世足紀念瓶250ml，原價70元、特價52元，7日至24日限量預購，7月12日至15日取貨。（新光三越提供）

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中國時報
報導
微風信義GIVENCHY經典抽繩MC3後背包，4萬4500元。（微風提供）
7日至7月4日微風聯名卡友以指定行動支付在微風廣場、微風松高、微風南京3館單筆消費滿1388元，可兌換限量NBA鎖頭。（微風提供）
台北101 HUBLOT BIG BANG 2018世足賽官方腕表，16萬1000元。（台北101提供）
15日至7月15日至新光三越全台SWATCH專櫃試戴任一表款並拍照上傳至各分店臉書貼文底下留言，參加世足冠軍神預測活動，有機會抽限量SWATCH FOOTBALLISSIME手表。（新光三越提供）

世足賽本月14日登場，百貨趁勢迎戰，新光三越年中慶、微風卡友購物節、台北101「這夏超動感」活動都從明（7日）起展開，運動、精品、表款、飲料品牌推出世足新品搶話題，夏季服飾7折起，加上滿千送百等優惠，堪稱是上半年繼母親節後最好康的購物優惠。

新光三越刷卡多重回饋

新光三越年中慶，百貨服飾全面7折起；adidas、Superdry、PUMA、可口可樂等品牌有世足賽系列限定商品和飲品；貴賓卡友扣會員點數10點獨享TAST指定品牌墨鏡7折，或選購KANGOL棒球帽、SKECHERS時尚休閒男拖鞋、Herschel Reid束口後背包享優惠價。

7日至24日新光三越聯手9大指定銀行推出多重刷卡回饋、品牌獨家優惠，首7日購物有滿千送百電子商品禮券回饋，台北信義新天地4店、台中中港店、台南新天地等10家分店全館滿5000送200；台北南西店、站前店和天母店全館單櫃滿5000送300；台北南西店、站前店、信義新天地和天母店等9家分店加碼名品、大家電、法雅客、iStore單櫃滿萬送500。

微風單筆滿額點數3倍送

微風卡友購物節7日至7月4日同步在微風廣場、信義、松高、南京4館，首4日有滿千送百酬賓券回饋，微風廣場1F手表珠寶專櫃、微風信義高級珠寶滿3萬送1500；微風松高和南京皆為滿5000送500；7日至30日憑微風積點禮遇會員資格，至各館指定餐飲櫃位刷聯邦銀行信用卡，單筆滿123元點數3倍送。首4日微風廣場加碼「餐飲饗購go」活動，持微風聯名卡至指定餐飲專櫃85折；6月每周六16時至18時有「周末微醺廣場」活動，可試飲不同美酒。（飲酒請勿過量）

台北101購物金雙倍送

台北101購物中心7日至18日「這夏超動感」活動推出會員專屬好康，持尊榮卡、禮讚卡且下載台北101 MALL APP，會員點數101 Point購物金雙倍送；刷聯名卡分期單筆滿3萬元，送1500元電子抵用券，最高5％回饋；首4日憑APP電子會員條碼消費滿萬元，送限量大英自然史博物館展雙人入場券。

(中國時報)

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