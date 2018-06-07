2018年06月07日 04:11 中國時報 王鼎鈞

一最近，兩位著名的詩人先後去世，他們都是您的好朋友，您由傷感轉入思考，問我對死亡的看法，這個話題很不俗氣。 不瞞您說，我雖然有宗教信仰，卻一向避談生死。多年前，有一個女孩子自殺了，因為她的父親是政界名人，她的輕生，她父親的反應，成為一條重要的新聞。新聞報導說，她的父親百思不得其解，我的女兒怎麼會自殺呢，為甚麼平時一點也看不出跡象呢，她到底是怎麼想的呢，據說這位女公子生前愛看我的書，這位父親為了事後徹底瞭解他的女兒，就把我寫的書都買了，準備從頭到尾細看一遍。我讀了這條新聞激凌凌打了個寒顫，我也連忙把自己寫的書看了一遍，看我是否有哪一篇、哪一段對年輕人灌輸消極的人生觀。從那時候起，我絕口不談死亡。 死亡是生命的黑洞，宗教是一個火把，讓我們有相當的能見度，這是有神論。宗教不止一家，信徒向黑洞張望，所見不同，於是有人說，宗教在黑洞裡預先擺設了一些東西給我們看，這是無神論。無神論也許很科學，但是宗教在暮色昏昏、夜色沉沉中星臨萬戶動，接引一個靈魂上升，超凡入聖，在這方面對詩人有很大的幫助。宗教也許不是人民的鴉片煙，它是藝術家的大麻，據說有一位藝術家到西藏學密，他的感受和在紐約抽大麻相似相通。對一般人來說，宗教是文化的花朵，罌粟花也是花。科學好比舖了水泥的廣場，詩人來布置廣場，需要種花，廣場沒有泥土，他至少得準備一些花盆。當年我曾這樣勸告那兩位詩人。 現在，我也希望吾兄有足夠的花盆，不要只準備假花。鼎拜

二

中國人諱談死亡，列為大忌，未必全是迷信。這個死字的確引起生命下沉的感覺，對人的意志添了個負數。

弟五十之年出國，長途航行，依規定投保交通安全險，準備飛機會摔下來。抵美後依服務單位規定，買人壽健康保險，準備重病傷殘或死亡。後來買房子，依銀行規定，保火險，準備有一天化為灰燼。步步準備意外發生，都好像是生死課程，他們的情緒完全不受影響，他們比較豁達。

我參加過一位老先生的追思會，他是資深移民，全家三代完全西化，平時生活和我們沒有交集，他生前幫過我的忙，追思會我聞風插隊。至親好友在追思會中述說老先生的言行，從頭到尾全場笑聲不斷，我第一次發現死亡使人生變得很滑稽，歎一聲東方永遠是東方。

最近從華文報紙上看到一份訃聞，上面寫著某日舉行追思禮拜，希望親友都來分享快樂的回憶。不用說，這是一個奮鬥成功的移民家庭，受人尊敬羨慕，你看訃聞在報紙上占了多大的版面，血親姻親的名單有多長！這個家庭也完全融入美國的主流社會了，幸虧上次的追思會給我墊了底，要不然，我還真不懂是怎麼一回事呢。

由此看來，基督教對美國還是有很大的影響力。依基督教的教義，死亡是回歸天家，是永生的開始，世上的親人和他只是暫別，可以思念，沒有悲傷。有人說，一個美國人肯吃魚頭，才算融入中國文化，一個中國人要對中國人說英語不會臉紅，才算融入美國文化。看起來這兩句話說得還不夠。

（附帶說明：基督教鼓勵被殺，禁止自殺，於是發生了這樣的事情：這裡有個人不想活了，拿著玩具手槍攻擊警察，警察連開四槍，把他射死。你看，談生死真的很難，差之毫釐，謬以千里。）

三

您的問題我都可以回答。基督教勸人坦然接受死亡，禁止主動尋求死亡。基督教義使人能抵抗壓力，我雖然生不逢時，基督教給我力量，我一直能撐著頂著抗著，我之得力於基督，在今生，未必在來世。

有甚麼放不下的？一生流離，多少大割大捨，終身吞聲。老來痛定思痛，生命有缺憾，猶如大地有幽谷，宗教即是缺憾還諸天地。

身後事是否老早作了安排？而今而後，夫死，如何，妻死，如何，夫妻同時死亡，又如何，皆由律師設計妥當。死前不用人工方法勉強維持生命，死後器官捐出移植，樹葬或海葬，不營墓穴，皆由兒女預先辦理手續。在紐約，這些事平時皆可公然談論宣傳，並不忌諱。

遺言？有一個作家說過，他的全部作品都是他對世界的遺言，我不敢這樣說，我沒有那樣偉大。我只是跟朋友聊天，也許他們後來還記得幾句。我對兒女沒有約束性的遺言，一則他們俱已年長，有自己的人生哲學，二則美式觀念，上一代的預想對下一代並沒有價值。他們會很辛苦，上一代把許多事情搞壞了，丟給他們善後。三個兒女中只有一個是基督徒，我也聽其自然，誰知道呢，不需要宗教也許是一種幸福。但願他們對社會有建樹，但是不要再把錯誤留給下一代。

來生來世？算了，別忘記佛教設計的輪迴是對人的處罰。

鼎拜

(中國時報)