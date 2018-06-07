2018年06月07日 04:11 中國時報 文／衣若蘭

小娃：媽咪每天都在想，該如何跟你說明，大人最後決定要在我們村裡蓋一個汙染空氣的燃煤電廠。說缺電，但台電在不同場合都說過不缺電；說別的替代能源不可行，台電在計畫書中也沒清楚說明如何與為何不可行，只說有困難。但是十年前他們提案時，也說過在深澳港蓋卸煤碼頭很困難，現在卻要如此做。

媽咪實在找不到一個適合的說法，解釋以前那個我敬佩的環保鬥士，明明覺得深澳電廠的興建還有很多值得商榷的空間，作為主席，他最後卻投下支持最汙染環境的燃煤發電。

他們可以「鬼打牆」（主席在環評大會批評台電之語，意思是自相矛盾），不需要對人民有任何合理的說法。我卻無法告訴愛台灣的朋友，為何我們擁有世界上難得一見的象鼻狀海蝕拱，不研究發展生態教育與觀光，卻選擇在旁邊蓋高汙染的卸煤碼頭、燃煤電廠，即將殺死海底生物、毀壞特殊地質景觀，甚至危害人民呼吸健康。

我對爸爸也說不清楚政府與台電的邏輯與理由；我要如何解釋我們被迫接受這個在他的母國已經被廢棄的發電選項？而且學者專家已經指出興建燃煤電廠的時間是天然氣電廠的2倍，成本是3倍。我更不知道該如何解說給妳聽，因為他們也沒給個合理的說法。

秋菊打官司，為的就是一個說法。

(中國時報)