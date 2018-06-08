安樂踏上最後一程 傅達仁(1933~2018 )永別了

2018年06月08日 04:11 中國時報 魏怡嘉 、 陳志祥 ／綜合報導 林彥君、／綜合報導

知名前體育主播傅達仁7日在瑞士「尊嚴」（DIGNITAS）機構，喝下致命劑量的硫噴妥鈉，於當地時間上午11時執行安樂死（accompanied suicide 陪伴性自殺），享年85歲。他因受病痛所苦，在全家人的陪同，二度前往瑞士，乾兒子李恕權也飛抵瑞士道別，傅昨左胸前別著父親抗戰徽章走完生命的最後一段路，執行前，表示「這仗一定要打」。

別著父抗戰徽章 打完硬仗

傅達仁妻子鄭正玨（鄭貽）於台灣時間晚間7點37分表示：「傅達仁已無呼吸心跳，離開這個世界。」傅達仁從2016年底便飽受病痛折磨，因膽管阻塞切除膽囊和一半的胃，隔年確診罹患胰臟癌末期，每天就算服用40cc的嗎啡也無法止痛，他超過180公分，卻瘦到只剩40多公斤；同年12月他以自身經歷，首次上書總統蔡英文，感嘆如果台灣能讓絕症病患執行安樂死，他就不必花費近300萬台幣遠赴瑞士客死異鄉。

85歲辭世 妻兒不捨仍尊重

傅達仁和鄭貽扶持逾40年，起初鄭貽和兒子傅俊豪很反對他的決定，鄭貽表示「很生氣，覺得這個決定不對，我們避諱談這問題，他一要跟我們講到這個事情，我們就不談。」認為傅推動安樂死沒有道理，也很難接受，「人生病就趕快求醫，有病趕快治病。」

由於傅達仁堅持，妻兒轉為支持他的決定。鄭貽說「他不希望到了晚年的時候，把狼狽不堪的樣子呈現給大眾，希望很有尊嚴的離開。」傅俊豪則表示「他做這個決定，以家人的角度當然不捨，但必須支持他，不希望他受到痛苦折磨的走。」

傅誇妻大度 能容航空母艦

傅達仁一生精彩，曾是籃球國手、籃球教練、體育記者、體育主播、氣象主播及節目主持人，在台視工作30年，經歷台灣電視發展史，電視從黑白到彩色的轉變。他在轉播球賽急中生智，創造許多經典術語，令人印象深刻，如「蓋火鍋」、「冷箭」、「 騎馬射箭」、「挺進、跳投、擦板得分」皆沿用至今。

傅達仁的感情生活跟事業一樣精采，和第一任妻子饒梨珍離婚後和鄭貽結婚，在第二段婚姻中認識女友陳小姐，陳也為他生下兒子傅俊豪。他表示自己共有2.5次婚姻，誇第二任妻子鄭貽是一生所見最好的女人，「她鼓勵我的事業，照顧我的生活，所犯錯誤，她概括承受，如宰相肚裡能撐船，她的腹中，則可容下航空母艦。」

傅達仁並非台灣第一位赴瑞士尋求安樂死成功的案例，2015年8月台灣一名70歲的工程師，在家人的陪伴下至瑞士接受「尊嚴」機構協助，人生畫下句點，是台灣第一人。

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(中國時報)