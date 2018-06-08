參院版草案出爐 美國防授權法 支持美參與台軍演

2018年06月08日 04:10 中國時報 江靜玲 、 楊孟立 、林勁傑／綜合報導 、林勁傑／綜合報導

美國聯邦參議院軍事委員會6日公布參議院版《2019財政年度國防授權法》草案，其中包含支持強化美台安全合作及軍事交流條文，以「意見」方式要求美軍參加漢光演習之類的台灣年度軍演；美方應考慮派遣美軍醫療船赴台，執行「太平洋夥伴」任務，擴大美台人道救援合作等。對此，國防部發言人陳中吉昨天表示，感謝美國國會對我國區域和平穩定，扮演非常重要角色。

陳中吉說，國防部一貫立場，只要有助於維護我國家安全與區域和平穩定，各方面和美方交流，我們都樂觀其成，而我們也必須把和平穩定維護者角色扮演好，德不孤必有鄰。

擬派醫療船 擴大人道救援

參院版草案同樣以「意見」方式，要求美國國防部長不要邀請大陸人民解放軍參加美國環太平洋軍演，除非能向美國國會軍委會證實大陸已停止在南海的建礁造島活動。參議院軍事委員會5月24日表決通過參院版《2019財政年度國防授權法》草案大綱（S 2987），經加入修改條款後於6日正式公布。

草案1243條款表達參院關於台灣的意見，認為《台灣關係法》及「六項保證」是美台關係的基石。美國應強化與台灣的國防與安全合作，支持台灣發展現代化國防力量，以維持台灣必要的自衛能力。

依《台旅法》 促進官員交流

按《台灣關係法》，美國應全力支持台灣透過國外軍售、直接商售和工業合作獲得防禦性武器，特別是不對稱戰力與水面下作戰能力。

草案同時要求依據《台灣旅行法》，促進美台高階官員交流。國防部長並應推動與台灣的安全交流政策，包括參與像是漢光演習在內的台灣軍演。

草案中另以參院意見表示，美台應當擴大人道救援和救災合作。美國應考慮支持美軍醫療船訪台，作為年度「太平洋夥伴關係」任務的一環，以期改善救災計畫與準備，並加強美台合作。

對於中國大陸，參院版本2019年國防授權法態度明顯較過往強硬，指出大陸在南海建礁造島威脅美國核心利益，影響美國和其盟邦，以及夥伴的安全穩定，這種「敵意行為」國家，不應受邀參加環太軍演。

(中國時報)