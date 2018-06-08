柯憂藍綠惡鬥加劇 打趴台灣

2018年06月08日 04:10 中國時報 張潼 、 陳燕珩 、 林縉明 、 張立勳 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市長柯文哲（右）7日表示，蔡總統要綠力挺吳音寧（左），指藍必然反擊，又變成藍綠惡鬥，最後台灣就被打趴了。（杜宜諳攝）

總統蔡英文前天在民進黨中常會上，明確表態力挺北農總經理吳音寧，並稱吳音寧面對的是一個龐大的政治集團，綠營人士自此也開始「全面護航」。對此，台北市長柯文哲昨感嘆說，總統一旦表態，綠就被迫要集結（挺吳），如此一來，國民黨不打才怪，「過去20幾年，台灣不就是在政黨惡鬥？」暗指蔡英文做法恐加劇藍綠惡鬥。

島內互打 20幾年無寧日

柯文哲昨出席北市活動時被問及此事，他先嘆了口氣說，「這要講嗎？」接著他說，韓國瑜、吳音寧兩人他都認識，「我不覺得這兩人有什麼大問題，其實就是在執行業務上，我看都還好」，但現在一個被搞掉，一個我看也被打到難有效執行業務。

不過，總統表態力挺吳音寧。柯直言，「我常在想，這種混亂的社會，如何讓台灣可在一個穩當的環境中往前進…。」但他說，「總統一旦表態，民進黨就被迫一定要集結，綠營一旦集結，那國民黨不打才奇怪。過去20幾年，台灣不就在這種藍綠惡鬥、政黨惡鬥中，島內互打，打到最後台灣都被自己打趴了。」

只吵紅酒 市政無人聞問

柯文哲說，這件事其實公開透明就好，資料整理出來後，需要改進就改進，畢竟台北市政有許多議題可以討論，但如今為了北農幾瓶紅酒，幾乎整個議會其他事情沒在關心，這不就是台灣今天的困境？言下之意，也頗有暗指蔡總統的「力挺」，反加劇台灣藍綠惡鬥現象。

國民黨議員吳世正昨則詢問吳音寧怎麼認識總統？吳音寧說，兩人是在新境界文教基金會裡認識，謝謝總統的關心和期許，她會努力把工作做好。她也坦言，過去疏於面對大眾和媒體，也不懂應付質詢，現在知道有誤會就要澄清，允諾會做出改變。

不給面子 二度北農查帳

儘管綠全力護盤，北市府昨再派監察人、市場處二度前往北農查帳，擺明不給總統面子。對此，柯P表示，派人北農查帳，是想把自己任內3年半帳目都查一查，也在北農臨時董事會召開前，好給社會公開透明交代。

對於陳吉仲連兩天批北市府違公司治理，北市政風處昨聲明強調，查帳是充分達成監督行政適法作為的職責，並回應議會總質詢要求，由市府監察人主查北農帳目，政風處則配合協助監察人釐清事實，確保官股董監事（公務員）秉持公平公正立場調查。

(中國時報)