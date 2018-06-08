洪耀福挺吳：她自負不妥協

2018年06月08日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 林宏聰 ／綜合報導 ／綜合報導

北農總經理吳音寧爭議不斷，蔡總統日前在中常會盼予協助；民進黨祕書長洪耀福昨表示，「吳音寧本身蠻驕傲、自負，一開始問她要不要幫忙，她覺得不需要。」此外農委會副主委陳吉仲日前指吳比韓績效好，韓國瑜昨炮轟陳吉仲扭曲事實，「玩文字遊戲」，他像被「蓋布袋在打」。

洪耀福說，「你是要找個可應付、周旋議員，請客送禮、大家都沒意見的人，還是找做事、有能力的總經理，台灣社會要想清楚」，「如果找我這種政客，當然可把他們擺平。」對吳的爭議，他說理論上總經理需專業型的人，董事長政治任命，政治問題應由董事長面對。把吳推到第一線處理政治問題，對吳不公平。

他認為，吳會得罪人是因果菜市場是複雜的地方，利益太大，吳音寧滿強悍，對不合理的人事安排、利益分配，不願接受妥協，難免得罪人。洪說，他曾問吳是否跟議員見面？但吳認為不需要，就把自己角色做好就好。

外界質疑，吳音寧對民進黨年底選舉會有影響。洪說，藍軍一直在攻她，但選舉還早，不要這麼快論斷。

針對陳吉仲說法，韓國瑜反問，農委會副主委怎到民進黨中常會報告這事，北農成立40多年，這麼多總經理，是不是因韓國瑜要參選才來對比。

韓說，他任內遇到多個颱風，蔬果泡水價格自然上揚，跟現任總經理上任後沒颱風做比較，菜價當然不同，且他前年因北農賺錢，發8000多萬獎金給員工，如把獎金墊回去，反而是大賺1億4000多萬。

「陳吉仲心裡清楚，這是玩數字遊戲，不過他太喜歡當官，把官位看得比祖宗牌位還重，我為學術界到政府部門服務的陳吉仲感到悲哀！」韓形容，陳吉仲完全扭曲，刻意誤解數據，簡直以「蓋布袋」方式攻擊他。

(中國時報)