蔡總統：有信心國軍重層嚇阻

2018年06月08日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台中報導 ／台中報導

空軍第一聯隊所屬IDF戰機，凌空掩護地面部隊衝場施放熱焰彈。（陳怡誠攝）

陸軍機步特遣隊M60A3戰車施放煙霧並發射煙幕彈以干擾敵方攻擊。（陳怡誠攝）

國軍漢光34號演習昨在空軍清泉崗基地執行「聯合反空（機）降作戰演練」，蔡總統親臨視導，並與前天抵台的友邦史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世一同觀賞。蔡總統在演習結束後致詞表示，「這段時間來，我實實在在看到國軍真實的戰力，我有信心國軍絕對可以達成防衛固守、重層嚇阻目標。」

蔡總統說，國防建軍基本原則，務必要建立在「實」這個字上，經由務實的演練跟後續確實檢討修正，才能建立精實戰力，並確保國家安全。演習視同作戰，今年漢光34號演習實兵演練，不僅是用來驗證國軍作戰構想，更透過從嚴、從難的演習強度，來測試國軍戰力，及落實全民國防概念。

蔡總統強調，國軍戰力是國家安全的保證，是社會繁榮的基礎，更是民主自由價值的後盾，各位國軍弟兄姊妹們要時時記得，國家安全的重任就在我們肩膀上，只要國軍在台灣就一定在，「國軍加油，我一定全力支持我們的國軍。」

空軍F-16飛官吳彥霆日前演訓中意外身亡，蔡總統也表示，我們失去一位年輕優秀的空軍飛行員，他的殉職是國家的損失，但也讓大眾了解國軍官兵弟兄姊妹為保家衛國真的為台灣社會付出很多。為了國家，他們的奉獻、甚至犧牲，在此她要代表全體國人向國軍表達最高敬意。

國軍第五作戰區表示，本次演習操演採「實兵、全裝」模式，參演部隊官兵4千1百餘人，動用陸軍空中、地面武器及空軍主力戰機等60類1千5百餘件裝備參演。全程區分基地防衛作戰及反空（機）降作戰兩階段，同時運用基地守備兵力、地區後備動員兵力及常備部隊，藉實戰場景磨練聯戰作為。

(中國時報)