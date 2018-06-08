美加大「台灣牌」力度 陸學者批 台淪籌碼還得擔後果

2018年06月08日 04:11 中國時報 郭建伸 ／綜合報導 林勁傑、李文輝、／綜合報導

美參議院軍委會公布《2019財年國防授權法》草案，其中含多項支持強化美台安全合作及軍事交流條文，包括支持美軍參加台灣漢光演習。廈大台研院政研所長陳先才批評，這顯示美國加大打「台灣牌」力度，此舉對兩岸有害無益。美國拿台灣當陸美博弈籌碼，最終仍是台灣承擔後果。

陳先才指出，應看清美國打台灣牌本質，台灣獨派和民進黨當局表面上或以為是台美關係提升，但這不過是美國「畫大餅」，對台灣更大傷害跟威脅還在後面。即便美國打台灣牌，但美方台海政策並沒根本性變化，還是依「一中政策」及三公報。

陳先才說，美國主動出擊是在利用台灣，作為陸美貿易談判籌碼，藉此逼陸讓步；加上西方不願見大陸崛起，台灣淪為籌碼，最終苦果美國不會替台灣承擔。

陳先才直言，美此舉只會刺激台獨冒進，使兩岸風險更大。他舉96年台海危機，奉勸民進黨當局不要與美勢力合流沾沾自喜。

中華戰略學會研究員張競認為，台美軍事往來，很多事是可做但不可說。張競指出，美國會這類對行政部門不具強制性的建議案，多是綠營為求滿足國內政治消費，挽救因施政績效拙劣與選情，可能透過華府公關公司操作，將不該透露之事，見諸於無法產生約束力之國會法案。「這根本是拿中華民國的裡子，換取綠營政治利益的面子。」

綠委劉世芳表示，若美軍艦來台可讓區域和平穩定，那是好事，但航母通過台海只是象徵意義，台灣更在意軍售從包裹改成逐案審查。她強調，台灣接近美國不是當棋子，是因價值觀一樣。

(中國時報)