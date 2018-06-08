藍營奇兵搏暖 綠中央打韓顫

2018年06月08日 04:10 中國時報 林宏聰

陳其邁。（林宏聰攝）

高雄市長選戰起風了！長達20年在野悶壞港都藍軍，綠營市長初選時，陳其邁甚至獲藍營基層跨黨明幫暗挺，聲勢攀至顛峰，國民黨市長盤幾近棄守。豈料，差點退選的韓國瑜奇兵逆襲，原本平靜無波的選情吹起漣漪，連民進黨中央也不得不出手。

陳其邁蹲點紮根，組織實力堅強，過去半年對韓國瑜、國民黨的挑釁都氣定神閒冷處理，萬萬沒料到，韓國瑜出線後大打文宣空戰，連日北神探南菜販合體、挺蕉農、教室裝冷氣議題，逼陳其邁迎擊，也大吃香蕉挺農民。

韓國瑜質疑，民進黨拿他和北農總經理吳音寧對比，顯然與他聲勢揚升有關。事實上，地方政壇觀察，韓國瑜憑犀利口才、交際能力「接地氣」，高舉庶民語言，連厭倦藍綠的中間選民也對這位自嘲「又老、又醜、又窮、又禿頭」的非典型政治人物感興趣。

日前基督教一場教會活動，韓國瑜受邀出席，起初在場人員難免側目，但他從淡出政壇17年心情談起，感性告白頭禿齒搖的花甲之年仍想一拚，妙語如珠炒熱氣氛，最後全場百餘位牧者傳道人一起替他禱告，其中不乏深綠立場者。

高雄勞工不少，據旺旺中時媒體集團民調，學歷小學以下有37.3％挺陳其邁，僅13.1％支持韓國瑜，而國中學歷部分，陳其邁也以42.6％對22.4％壓倒性領先；與韓國瑜團隊內部評估吻合，若要翻盤，勞工族群可能是關鍵。

韓國瑜曾大喇喇直闖石化產業界工會活動，與會者當面給臉色，他直陪笑臉說「沒問題，只是交朋友」，酒過三巡後你兄我弟，工會幹部另眼相看，更拉著韓說：「不能怪勞工堅定挺綠，誰叫藍營以前沒人願和他們『搏暖』！」

離投票還有半年，韓國瑜單槍匹馬搶進綠票倉，未來會端出什麼菜，能否讓習習微風吹成風雲變色，不少市民都在看。

(中國時報)