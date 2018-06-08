比賽結束 傅達仁退場

2018年06月08日 04:11 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

知名體育主播傅達仁。（摘自傅達仁臉書）

傅達仁大秀籃球特技。（本報資料 照片）

傅達仁大事紀

安樂死小檔案

「傅老」傅達仁橫跨籃球國手、教練與知名體育記者、主播等幾個領域，與體育界擁有幾十年的深厚淵源。最後他選擇安樂死，有尊嚴的結束自己的人生旅程，許多體育界人士都肯定他是一位生命的鬥士、無與倫比的勇者。

蓋火鍋放冷箭 獨創播報風格

傅達仁曾在25歲入選中華男籃隊，圓了夢寐以求的國手夢。當時籃球在國內十分盛行，很像現在的職棒。中華男籃曾贏得1954年世界男籃錦標賽第5名、1959年世錦賽第4名，在國內掀起熱潮。傅達仁雖然並未親身參與，但當選國手卻也是難得的殊榮。

傅達仁的國手生涯雖不長，退休後轉任教練再進入媒體圈，任職警廣電台主播期間還曾留職停薪，受邀代表外交部率領馬來西亞國家籃球隊，於1969年第5屆亞洲籃球聯盟錦標賽（亞錦賽前身），以84比76擊敗中華隊而轟動一時！他的運動生涯可說是多采多姿，毫不留白。

壞壞壞連三壞 術語膾炙人口

不過傅達仁更廣為人知的卻是後來進入台視擔任體育記者和主播，憑著專業技術與幽默詼諧的話語，帶給更多閱聽人欣賞比賽的樂趣。以他的老本行籃球而言，如：運球過中場後「騎馬射箭」，外線「放冷箭」，籃下被「蓋火鍋」，上籃得分後站上罰球線「小賬加一」等，都令人印象深刻、百聽不厭。

至於1970年代起因三級棒球揚威美國所帶起的棒球轉播，他也發明了許多膾炙人口的術語，如「壞壞壞、連三壞」，可以想像投手控球有多麼不穩。還有擊出「三不管地帶」安打，後來職棒風行後，球迷才知那是「德州安打」；但「三不管地帶」更為貼切，一聽就懂。

與傅達仁同時期的另一位知名體育記者張昭雄回憶，傅達仁雖不是棒球專長，但在播球賽時創造了許多用語；「像『界外全壘打』也是他先講的，讓比賽更有趣是很好的事情。」做為一位運動主播，傅達仁已充分發揮語言魅力，輕易把比賽與觀眾連結起來。

即使離開體育記者、主播的工作崗位，傅達仁也從未停止關心體育，遇到重大事件都會發表看法，針砭各種現象往往一針見血，充分展現體壇大老的高度。

(中國時報)