安寧是趨勢 《病主法》明年上路

2018年06月08日 04:10 中國時報 倪浩倫 、 陳志祥 、 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

資深前體育主播傅達仁前往瑞士完成「安樂死」，讓安樂死議題再度浮上檯面。衛福部表示，相較於安樂死，「安寧」才是國際趨勢，我國《病人自主權利法》也將在明年１月上路，進一步強化病人決定安寧善終的自主意識，讓人生最後一段路走的安祥，加上安樂死因牽涉到《刑法》等問題，非衛福部單方所能決定，短期內不會討論。

衛福部醫事司司長石崇良說，「尊嚴善終」是當前國際的主流、也事多數國家走的路，我國明年上路的《病主法》，更是亞洲首部病人自主法案，觀念走在相當前端，對於安樂死，在《病主法》上路前，不會有任何討論。

國內安寧照護權威、衛福部國健署長王英偉表示，就算是在有安樂死制度的國家，也絕不是「不想活了，就可以選擇接受安樂死」，而是有完整的規範；安寧是為了「解除病人痛苦」，而非「讓人死了來解除痛苦」，在病人最後的一段路，醫療團隊仍會給予緩和處置，讓他們走的安詳。

我國2000年通過「安寧緩和醫療條例」，讓民眾在意識清醒時，表明他們在疾病末期時，以接受「安寧」來取代氣管插管、心肺復甦術的急救。根據健保署統計，2014年至今，簽署放棄急救同意書DNR的人數，以每月平均5100人的數字增加，累計至今年3月，共有45萬人登記。

石崇良指出，《病主法》將於明年1月6日上路，適用範圍從現行安寧的「末期病人」，擴大到極重度失智者、不可逆的昏迷者、永久植物人，透過「預立醫療決定」，來決定自己未來在特定某些疾病的情況下，不接受急救、插管灌食，讓自己平靜的走完人生最後一段路。

對於安樂死，台北榮總家醫科主治醫師黃信得說，現階段台灣不能有安樂死，關鍵在醫師加工讓病人提早死亡，爭議太大了，台灣醫師的教育是救人而不是結束生命，不容易做得到，預計明年施行的《病人自主權利法》，是台灣政府對傅達仁呼籲開放「安樂死」的最大尺度回應。

法界人士認為，應確立安樂死的政策方向，律師廖頌熙也表示，應研議制定安樂死專法，阻卻因執行導致的刑事責任。

(中國時報)