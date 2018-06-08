新聞透視－善終遇上醫療專業 倫理成考驗

2018年06月08日 04:10 中國時報 鄭郁蓁 、 洪安怡

傅達仁赴瑞士完成安樂死，讓明年1月擬上路的《病人自主權利法》受到重視，但試辦半年以來，多數醫生認為最大的困難在於「違反醫生救人醫療專業」，病患端則質疑「都還在搶救，你卻跟我談死？」且《病主法》無罰則，倘若家屬跳出來反對，醫護人員向家屬妥協，違反病患意願進行維生醫療，《病主法》是否真能讓病人「自然死」，倫理上還有待考驗。

《病主法》適用包含末期病患、永久植物人及極重度失智等5類對象，但需經過預立醫療照護諮商（ACP）制度，方可簽署預立醫療決定（AD），放棄任何可以延長生命的醫療措施，另可指定代理人，在預立者無法表達時傳達其意願。為了明年新法上路，去年衛福部委託台大醫院、北市聯醫及彰化基督教醫院等七家醫院試辦「預立醫療照護諮商（ACP）」。

成大醫學院護理系教授趙可式認為，《病主法》上路後，假設癌末病患簽立AD來拒絕維生醫療、包括插管，但當癌細胞蔓延併發肺炎，要治療肺炎仍須插管，這時倘若病患已經意識不清，就相當考驗醫療人員生命倫理的素養，以及ACP中預立醫療代理人是否了解病人生命價值觀，可以為病患做出決定。

台北市立聯合醫院長黃勝堅更直言指出，「善終的最大絆腳石是醫療專業」，即使是五大科專科醫生對死亡都很陌生，「學習放手」成為最大挑戰，最常遇到的，就是「病人沒意見就跟著醫生想法走，醫生又跟著患者家屬走」，當醫病雙方對死亡都沒有準備，最後還是悶著眼來施行緊急醫療。

此外，《病主法》適用極重度失智病患，一直遭到精神科醫師批判，衛生福利部草屯療養院老年精神科醫師沈政男表示，達重度失智標準的老人雖認知衰退，但不少身體依然硬朗，卻常會出現拒食行為，他憂心，一旦老人家簽了預立醫療決定書，拒絕插鼻胃管，那麼家屬與醫療人員就只能看著老人家日漸消瘦，甚至活活餓死，「何來善終」？

(中國時報)