新聞透視－逐鹿宜蘭縣長寶座 國民黨人和聲勢高 民進黨陷分裂苦戰

羅東鎮長林姿妙代表國民黨參選宜蘭縣長。（李忠一攝）

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中國時報
立委陳歐珀獲得民進黨提名參選宜蘭縣長。（李忠一攝）

2018逐鹿宜蘭縣長選戰，藍營聲勢持續看漲，也被視為最有可能「綠地變藍天」的縣市之一，據了解，國民黨提名的參選人林姿妙，民調始終與民進黨提名的陳歐珀保持相當差距，除林姿妙多年來在宜蘭扎實耕耘基層的成果發酵，民進黨中央執政2年不力，以及陳歐珀個人人和問題，讓綠營這場選戰始終陷於苦戰泥淖中。

親民柔軟 宜蘭女縣長不是夢
和解變調 陳歐珀考驗重重

林姿妙勤耕耘 可望變天

相較綠營確定提名人選後，黨內陷入整合不順，藍營卻早已定於一尊，林姿妙被正式提名前即已穩穩站上「藍營宜蘭縣共主」地位，人和更一直是她的強項，再配合政治大環境，讓藍營聲勢在這場宜蘭縣長選戰一路保持領先。

進一步從鄉鎮市分析，林姿妙所掌政的羅東鎮是綠營當前極力搶攻的大票倉，但林姿妙兩任鎮長任期施政表現十分亮眼，獲得鎮民的大力推崇，恐非綠營可輕易動搖；在宜蘭縣的「大房」宜蘭市部分，雖然尋求連任的市長江聰淵政通人和，但屬於文教區的宜蘭市民，自主意識原本就比較強，江聰淵本屆當選之前也是「藍大於綠」的結構，在選民對民進黨中央執政瀰漫極度不滿情緒下，宜蘭市對藍營而言大有可為。

陳歐珀挽農心 猶待努力

屬於農業大縣的宜蘭縣，為數龐大的農民往往是決定選戰勝敗的關鍵，前縣長、現任農委會主委林聰賢的農地政策一度引發農民極大民怨，經吳澤成、陳金德兩任代理縣長的調整修正後，農民對綠營的支持度似有逐漸回籠現象，但能挽回多少農民的心，陳歐珀能否順利全部接收，也是個大問號。

再者，宜蘭縣民一向以擁有「好山好水好環境」而自豪，深澳電廠議題也激發了宜蘭縣民的不滿情緒。

藍營立即借力使力，發動萬人連署活動，甚至邀請明星級的新北市長參選人侯友宜同台發聲，要以「北宜連線」的聯合作戰模式，進一步拉抬選情，年底這一場選戰，林姿妙可說是掌握住「天時、地利、人和」，一路綠燈往縣長寶座直衝而去。

(中國時報)

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