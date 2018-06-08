親民柔軟 宜蘭女縣長不是夢

2018年06月08日 04:10 中國時報 胡健森

國民黨宜蘭縣長提名人、羅東鎮長林姿妙選情看好，有機會為國民黨拿下宜蘭縣長寶座，成為宜蘭縣首位女縣長，除了大環境對藍營有利，林姿妙個人特質更是關鍵因素，除了身段柔軟如鄰家女兒外，不出惡言的柔軟心，更凸顯善解人意好媽媽的形象，其充分發揮女性貼心的優質風格，讓她累積高支持度。

林姿妙原本擔任其夫婿省議員林明正助理，在林明正病逝後接棒投入政治，並當選連任3屆縣議員，之後轉戰羅東鎮長也順利擊敗強敵當選，讓藍營贏回失去了16年的羅東鎮政權；從政以來林姿妙是常勝軍，外界看好此次宜蘭縣長選戰，她極有可能重演「由綠變藍」入主宜蘭縣長。

林姿妙多年來以「鴨子划水」之姿，默默走遍宜蘭縣各鄉鎮市，大小活動十之八九幾乎都親自參加，紅白場更是不曾失了禮數，且身段極為柔軟，所到之處，必屈身彎腰與民眾一一握手問好致意，親民作風對講究人情世故的宜蘭人極為受用。長期累積的親和力及人氣，也讓林姿妙在此次選戰支持度一路領先，極可能成為宜蘭縣首位女縣長。

林姿妙身邊的人形容說，林不像一般大嗓門的政治人物，少了許多言詞的犀利與爭鋒相對，卻多了許多尊重、同理心的感同身受，她也常說，每個人身上都有善心正念，也都希望能服務其他人，只是每個人都有立場才會有不同想法，她所要做的，就是用更多同理心與尊重，設身處地了解對方立場並尋求彼此共識，讓問題得到解決。

(中國時報)