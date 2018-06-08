和解變調 陳歐珀考驗重重

2018年06月08日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

民進黨宜蘭縣長參選人、立委陳歐珀在紛紛擾擾中終於獲得縣長選舉門票，但仍難以一舉擺脫黨內山頭林立、意見相歧的困境，而這股勢力主要就是來自代理縣長陳金德，陳金德當初在「先代理、後參選」的安排下回到故鄉，上任後積極任事，雖然也衍生一些紛爭，但其施政表現、魄力也確實贏得許多肯定，私下的勸進之聲不曾間斷，陳金德也在持續觀察局勢變化，等待時機。

綠營在3月14日正式提名立委陳歐珀為宜蘭縣長參選人，如何盡速完成黨內力量整合是首要之務，5月3日陳歐珀登門拜訪陳金德的一場「雙陳會」，會後陳金德也公開允諾將會全力支持陳歐珀，但原本是促成綠營大團結的絕佳契機，卻因為當天晚上爆出「助理放話風波」，讓一齣大和解戲碼瞬間變了調，也讓原本支持陳金德這一方的人馬怒不可遏，私下揚言不可能支持陳歐珀。

即使陳歐珀陣營忙著補破網，但這把「放話利刃」顯然需要一段時間才能癒合，勸進的聲音也不曾消失，甚至在日前宜蘭縣議會縣長施政總質詢時，縣議員不分朝野都肯定陳金德施政表現。

陳金德確實有其參選優勢，他的子弟兵江聰淵正尋求連任宜蘭縣的「大房」宜蘭市，且聲勢頗高，關係並未交惡的前妻黃素琴則在縣黨部支持下從縣議員轉戰宜蘭縣「二房」羅東鎮，都是足以左右戰局的重要票倉，再加上原本就支持陳金德的議長陳文昌、蘇澳鎮縣議員邱嘉進等人的支持，陳金德是否會高舉帥旗出征參選，也還是未定之數。

(中國時報)