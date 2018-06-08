李賞百萬抓造謠 張批說謊兼威嚇

2018年06月08日 04:10 中國時報 周毓翔 、 周麗蘭 ／綜合報導 ／綜合報導

雲林縣水井規費爭議越演越烈，雲林是農業大縣，規費政策引發農民極度不滿，預料將成縣長選舉主軸，縣長李進勇為此事與國民黨雲林縣長參選人張麗善槓上。李堅稱縣府將不會再收規費，更懸賞100萬要抓造謠者；張則反控李不僅說謊，還在雲林拿公帑搞白色恐怖，恐嚇人民。

去年雲林縣府針對縣內12萬6000口井進行查核作業，推動水井申報納管政策，農民主動申報後卻發現要繳2700元的水井規費，讓農民氣到不行，眼見民怨難解，李進勇改口稱永不收費以化解民怨，3.3億由縣府編列預算吸收。

不過最近再度傳出李進勇當選雲林縣長後可能會復徵規費，讓李進勇氣到要拿縣府預備金100萬元懸賞造謠者，只要造謠者被起訴，就會立即發給檢舉者10萬元，痛批這是有心人士惡意造謠，有事證一定提告。

張麗善則指控雲林縣府在公文露餡，因為水權狀到2020年要重新換證，而縣府預算只編列到2020年，說是要分批辦理，但這其實分明就是之後想再收一筆費用。

張麗善質疑，縣府所編列的預算也才1.8億，離總價3.3億還有距離，預算明顯不夠，是不是只打算編這筆錢給雇用來的顧問公司支付履勘費，是不是只想補助到選舉前？選後就沒要補助了？

而李進勇發獎金懸賞造謠者更讓張麗善火大。張麗善說，許多農民都氣得要死，當初還有單據要他們繳錢，還有人跑去繳錢了，雖然縣府說會退錢，但這就是明顯的髮夾彎，政府自己做錯了，民眾連私下抱怨說這件事都不行，還要拿公帑來懸賞抓人？

張麗善強調，水井規費有很多爭議，當時連行政院長賴清德在當台南市長時都不打算跟進這項政策，彰化、嘉義也都沒施行，農民生活已經夠苦了，還要收這筆錢，「現在李縣長每到一個地方，就強調一次都是老百姓造謠抹黑，好大的官威呀！也不想想當初是你的政策反覆，才讓農民無所適從！」

雲林縣府新聞處長張凱傑表示，免繳水井規費政策，完全是縣府基於照顧農民的重大決策，為徹底消弭水井規費爭議，5月10日函請經濟部修訂「水權登記收費標準」第8條規定，讓合法農用水井免繳水井規費依法有據，中央回函已籌措研議中，最近將會拍板。

(中國時報)