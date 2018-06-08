藍營新竹縣長提名 亂亂亂

2018年06月08日 04:10 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

國民黨新竹縣長提名辦法臨時轉彎，引發黨內質疑。前總統馬英九與前主席洪秀柱昨公開表態「挺制度」。馬英九強調，國民黨沒有分裂本錢，一定要團結才能勝選；黨內初選只要按原有制度走，相信大家都不會有意見，也最能弭平爭議。

對此，國民黨發言人洪孟楷回應，新竹縣長提名撤銷全民調機制，是根據5月30日中常會決議，「這是中常會民主的決定，盼各界都能尊重。」祕書長曾永權隨後也親向馬英九說明，但馬仍堅持初選應依制度走，才符合社會期待。

面對內部排山倒海壓力，據悉，黨主席吳敦義已決定採徵召方式產生人選，再與民國黨參選人徐欣瑩進行二階段整合。

即便多次強調全民調的公平性，反對徵召的方式，但在吳敦義駁斥新竹縣長提名有所謂全民調的共識，國民黨中常會隨即提案變更提名辦法，此舉引發黨內兩極意見。

馬英九透過發言人徐巧芯表示，國民黨中常會去年10月通過「107年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，若發生參選人無法協調產生提名人選的情形，就會以全民調進行初選。包括台北、新北、台中等競爭激烈縣市，都是依提名辦法採全民調決定人選，結果出爐後，原本的競爭對手也都能接受，並支持提名人選。因此，馬英九認為只要按原先公布的制度走，不因人設事，相信就能弭平爭議。

洪秀柱也透過發言人李昶志表示，中常會為黨的最高權力機構，中常會不該打臉中常會，更不該在重要決策時反反覆覆，洪秀柱呼籲應維持原決議跟著制度走。

(中國時報)