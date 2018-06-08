台股周六獨家開盤 明年取消

2018年06月08日 04:11 中國時報 黃有容 、 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

台灣每遇到補班日，就會出現國際間獨有的「周六開盤」，最快可能明年就取消！台北市美國商會在「2018台灣白皮書」中建議，取消補班日周六證券期貨市場交易，與國際慣例接軌，金管會主委顧立雄認為可行，並保證「今年會處理掉」，最快明年起就不在周六開盤。匯市方面，中央銀行總裁楊金龍昨日表示，銀行有上班，就需要外匯拋補，匯市是服務銀行的，所以會照常開市。

金管會保證今年處理掉

美國商會指出，台灣「全球獨家」開盤交易的例外情形，對外資來說，為因應這種偶發性的周六開盤，還要額外處理標準交割流程，相當不便。遇到周六開盤，外資從周四、周五起就表現得相對不活絡，資本市場委員會已連兩年建議取消「周六開盤」。

顧立雄昨日出席「台灣金融科技關鍵趨勢論壇」受訪時表示，台灣周六開盤確實屬於特殊狀況，這個問題談了好幾年，他認為「周六開盤」可以取消，「今年會處理掉」。不過，每年會在10月底、11月左右公布隔年交易日，今年期程已定，還有12月22日一天補班日確定開盤，要取消「周六開盤」最快只能明年上路。

金管會證期局指出，美商會白皮書出爐前，證交所早已開始參考國際案例，評估「補班不交易不交割」的可行性，並於5月24日發函給券商公會了解業者意見，預計7月回收業者意見。

據證交所統計，從2016年至今共7個周六補班日中，除了2016年1月30日之外，當日成交量都僅有全年日均成交量的5成上下。證期局官員指出，主要是因為外資參與低。

銀行補班匯市當然得開

楊金龍回應，雖然「股匯」常擺在一起，但性質仍有不同，就算補班日台股沒開市，銀行還是得開門，照常要處理交割業務、處理資金調度，甚至處理外匯拋補，匯市當然得開，不然怎麼拋補？所以匯市會維持交易。以今年除夕前2天，股市休市、匯市照開市2月13、14日，當天匯市總成交量分別為9.28億美元、8.86億美元，量能約為平常日6成，顯示銀行有外匯拋補需求。

(中國時報)