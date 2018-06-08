華航獲選IATA提名委員會十大成員

2018年06月08日 04:11 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

第74屆國際航空運輸協會年度大會（IATA Annual General Meeting）甫於雪梨落幕，會議中通過由中華航空擔任IATA提名委員會（Nominating Committee）10大成員之一，為本屆提名委員會唯一的台灣航空公司。華航董事長何煖軒表示，將代表台灣航空界，參與IATA提名委員會各項事務。

IATA為國際最具規模的航空業行業組織，總部位於加拿大蒙特婁，由世界各國重要航空公司組成的非官方大型國際民航組織，現有航空公司成員約290家，規模佔全球空運市場82％。台灣曾在退出聯合國後遭取消會籍，直到2002年才重返IATA。

何煖軒強調，華航能獲選為IATA提名委員會10大成員之一，可見公司長期對國際民航組織會務推動的貢獻，獲得各方認同，在國際民航產業扮演極為重要的角色。華航被選為提名委員會後，將由何煖軒代表參加，偕同肯亞航空、南非航空、全日空、Flybe、巴拿馬航空、約旦航空、阿拉斯加航空、捷藍航空及國泰航空領導階層，共同參與提名委員會各項事務。

華航指出，IATA主要業務是制定航空業務經營標準與程序，監督各國航空法規與產業發展，代表會員向國際組織及各國政府當局陳述意見，及辦理各航財務清帳及人員培訓等，IATA重要決策組織包括理事會（Board of Governors）、提名委員會與產業委員會，其中提名委員會功能為遴選IATA核心決策組織理事會缺額成員，重要性不言可喻。

(中國時報)