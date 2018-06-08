公司治理評鑑 長榮連3年前段班

2018年06月08日 04:11 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

臺灣證券交易所日前公布第4屆公司治理評鑑成績，長榮航空以優異的成績，名列上市公司排名前5％，是唯一連續三年獲得此項殊榮的航空公司。長榮航空表示，將持續精進公司治理，堅守飛航安全及優質服務品質的核心價值，創造投資人、員工、社會大眾三贏，實踐永續飛航的企業社會責任。

公司治理評鑑是針對所有上市櫃公司進行各階段評比，目的是為協助投資人及企業瞭解公司治理實施成效，也期望透過評鑑制度，促使企業完善公司治理，評鑑範圍包括維護股東權益、平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度、落實企業社會責任等類別。本屆列入評鑑的公司計有864家上市公司與675家上櫃公司，長榮航空與另外42家公司，被列入評鑑成績前5％的前段班。

長榮航空表示，2014年開始設立獨立董事席位，邀航運專業人士、關懷社會公益專業人士、會計師擔任，藉由其專業背景與超然的地位，進一步提升董事會職能，積極強化管理與監督之角色。為落實公司治理制度，長榮航空在公司官網上設有公司治理、利害關係人、投資人、企業社會責任等專區，提升資訊透明度，保障股東權益並增加公司價值及降低籌資成本。

此外，長榮設有企業社會責任委員會，每年皆會藉由企業社會責任報告書，主動揭露利害關係人對長榮航空在飛航安全、優質服務、環境保護、友善職場及社會共融等議題。環保議題方面，長榮引進最新節能航機，並導入「ISO 14001環境管理系統」及「ISO 50001能源管理系統」明確訂定環保目標、標的及行動方案外，同時推動飛航節油措施，包括透過採用新型行李貨櫃、電子飛行包、最佳化之飛行計畫等。今年第3季開始引進的波音787機隊，就是呼應節能減碳、降低溫室氣體排放的時代潮流。

(中國時報)