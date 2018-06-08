台彩端午加碼 保粽40個100萬

2018年06月08日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

為提前歡慶端午節，台灣彩券表示，每5分鐘開獎的「賓果賓果」，今日起連續加碼16天，彩迷愛玩的遊戲，獎金皆提高倍數；而最受大眾喜愛的「大樂透」，則自下周五(15日)起連續4期加碼，每注都可參加序號抽獎，加碼期間保證送出40個100萬元及4萬個2000元，想在端午接財氣的彩迷，千萬要把握端午限定的加碼活動。

彰化縣溪湖鎮的「鑫昌商行」老闆施水鑫表示，大樂透加碼期間，很多彩迷都會增加投注金額，尤其花350元、7連碰的玩法最受歡迎，不僅增加中頭獎的機率，還能參加抽獎、拿百萬獎金的機會；今加碼的「賓果賓果」，施水鑫預期，「猜大小」、「猜單雙」會吸引彩迷下注，因為獎金倍數由原本的6倍提高為7倍。

台灣彩券表示，今年上半年全國各地民眾受到財神爺的眷顧，根據資料統計，公益彩券第4屆（103年）以來，各年度1至5月平均開出13注、上億元頭獎，但今年1至5月就開出16注，其中，中部財運最旺，「威力彩」於5月21日首波端午節頭獎加碼2億元，當期頭獎就開在台中市，一人獨得2.5億元，緊接在後的「大樂透」，5月29日於彰化縣開出，是台彩接手以來、「大樂透」第2高的單注頭獎獎金，一名幸運兒獨得8億元獎金。

台中市「寶得商行」老闆黃宗本建議，可以一次預購4期加碼的大樂透，除了可對該期上億元頭獎獎號外，也能同時參與每期加碼、中百萬元獎金的機會；加碼期間每注50元的大樂透，均可獲得一次抽獎機會，買愈多、中獎機會愈大。

每5分鐘開獎一次的「賓果賓果」，自今日起至6月23日止，總計加碼16天，「基本玩法」是1星至6星，9個獎項實施獎金加碼，獎金最高變2倍；簡單好玩的「猜大小」獎金倍數也將由6倍提高為7倍，去年11月推出新玩法的「猜單雙」，猜中「單」或「雙」的獎金倍數，同樣也由6倍提高為7倍。

台灣彩券公司呼籲，民眾購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

(中國時報)