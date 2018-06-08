黃志芳談新南向 科技、小籠包最具優勢

2018年06月08日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

政府新南向政策引發質疑，外貿協會董事長黃志芳昨天表示，台灣最能發揮優勢的產業，主要是技術面較高的科技農業和小籠包等本地餐飲服務業，讓內需市場可延伸至他國，這與大陸一帶一路著重基礎建設不同，彼此不存在競爭關係，甚至能互補不足，共創新局。

POP撞新聞昨邀訪曾任總統府新南向辦公室主任的黃志芳談新南向。他以印度為例指出，在2025年將會有14億人口，GDP達到5兆美元，25至34歲勞動力4億8千萬，中產階級人口達到5億5千萬，並起碼有15億隻智慧手機的商機，是目前世界各國虎視眈眈的投資市場。

新南向政策的「雙印」之一，除了印度，還有印尼。黃志芳說，印尼是東協十國的龍頭，國境遼闊，天然資源豐富，深具發展潛力，同樣是未來值得持續關注並伺機投資的重要場域。

曾被期待會是下一個「世界工廠」的越南，逐漸發生缺工現象，工資調整幅度也大，他認為，這種情況似與2005年的中國大陸情勢相仿，所以用台灣技術優勢開拓內需市場，才是新南向政策的宣導目標。

至於進軍東協諸國台灣最能發揮優勢的產業，黃志芳認為，技術面包括太陽能、綠能、科技農業、水產養殖、智慧城市、電動車等，以及推廣珍奶與小籠包等本地美食的餐飲服務業，皆為指標性產業，都符合「新南向政策」欲延伸台灣內需市場至他國，藉以達成提昇產值，壯大企業甚至形塑國際品牌的終極目標。

黃志芳表示，先進國家市場飽和，技術程度要求高，但是在東協國家與南亞，經濟發展程度目前仍落後給台灣一截，企業想將內需市場延伸至東南亞與印度諸國，相對容易許多。外界質疑會與大陸一帶一路有衝突，黃志芳則認為，一帶一路主要投入港口、水壩、高速公路與高鐵等大型基礎建設，以中小企業為主體的台灣並不擅此道，軟硬體資源虛實整合、跨業結盟並配合IOT（物聯網）等技術優勢才是台灣的強項，與大陸不存在競爭關係。

(中國時報)