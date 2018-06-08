品牌優勢 興富發市占逆勢揚

2018年06月08日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

興富發多處建案祭優付，給予5％至13％無息貸款，降低自備款門檻，大幅提升青年族群的房屋購買力。（業者提供）

房市盤整向上，品牌建商不論在籌資成本、產品力多可高人一等，形成強者恆強態勢！興富發總裁鄭欽天就表示，因具品牌優勢，房市盤整時，興富發市占率反會向上攀升，同時在土、建融資也相對有籌碼，祭出無息公司優付等優惠，讓產品更具競爭力。

興富發近幾年大舉購地、躋身「營收王」，鄭欽天指出，景氣不好時，民眾購屋更小心，深怕錢付了後，建商倒閉求訴無門，因而更注重品牌，鎖定成立時間久、大型上市櫃建商買房，這從房市盤整時看出，興富發在相關都會區的市占率反逆勢上揚、達20％以上，甚至在部分區域高達80％至90％。

利率可少2碼左右

成立近40個年頭，興富發在全台已興建210個建案，銷售總戶數達 3.5萬戶，銷售樓地板面積超過163萬坪。

業界長青、品牌力強的建築開發商，往往是各家銀行極力爭取的重量級客戶。銀行高層表示，承做建商土融、建融，除地點位置為主要評估標準外，銀行評估信用五P原則的借款戶（PEOPLE）實力也相當重要。

銀行高層透露，成立時間久、案量大、品牌力強的建商，籌資成本相對低，以土、建融來說，利率多可少2碼左右，甚至更低，也因此，這些建商推案更具產品塑造空間，如可拉高備配等級，或將省下的籌資成本用於提供公司貸款等優惠。

此外，品牌建商的產品力即使轉進二手市場，依然能持續「保溫」，住商不動產企研室經理徐佳馨指出，同類型、同地段，屋齡相差不遠的物件，開發商的品牌力強，房價也相對具優惠，往往高出一般建商物件1成左右。

二手市場競爭力強

「市場存在許多一案公司，導致當地震後或房子居住一段時間需檢修時，民眾想找建商處理，才驚覺公司早已不存在！」市場人士指出，向品牌力佳的長青建商購屋另一個好處是，就是保固期內若需檢修，不致於淪為建案孤兒。

(中國時報)