優付助購屋 最長3年無息貸款

降低購屋門檻 興富發推公司優付

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中國時報
／台北報導

薪資漲不動，多數青年初步入社會，想一圓購屋夢，即使有家人幫助、政府提供利息補貼，但要存夠動輒2、3百萬的頭期款，往往已年近40歲，為此，興富發在全台北、中、南推出總價5％至13％公司優付，最長3年的無息貸款，自備款降低後，大幅提升青年族群的房屋購買力！

依據勞動部主要都會區平均工資統計，對照各區房屋成交平均總價，民眾申辦1成這類公司優付專案，距離購屋理想就更近一步，以新北市成交總價約1235萬元，平均工資月領35485元計算，即使不吃不喝，要籌足2成自備款，須有5.8年的存款準備期，但若由建商提供1成無息公司貸，只要花2.9年便可存足。

另以工資位居全台之冠的新竹市而言，當地房屋平均成交總價約1012萬元，平均工資54779元，想存足自備款須不吃不喝3.08年，在建商提供公司貸1成下，可縮短1.54年的存款準備期。依此方式推估，六都加上新竹等民眾主要購屋都會，可省下的民眾存自備款時間約1.5至4.5年。

位於新北江翠北側的「興富發大悦」專案李侑蓁即透露，其實隨著首購年齡已近40歲，加上政府有青年購屋貸款等購屋補貼，潛在購屋客層月薪支付本息能力是足夠的，卡住他們無力購屋的原因往往是短時間籌不到第一桶金，足以支付自備款。也為此，受惠該案地段佳，再搭配優惠的訂簽開等低首付模式，推出後，即締造不錯的銷售成績。

位於新竹的「巨人」則為民眾規畫有2成自備、7％自備加13％公司優付，以及10％信貸加上自備與公司優付各5％等三大方案，興富發特助葉欣叡指出，目前以信貸10％，搭配自備與公司優付各5％最受歡迎。

(中國時報)

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