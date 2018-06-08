房貸寬限期應拉長 契稅減半

內政部次長花敬群（左起）、台北市不動產開發商業同業公會理事長陳春銅及東森集團執行策略長王令麟就房地產未來、社會住宅、如何解決青年住居等議題交換意見。（劉宗龍攝）

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中國時報
／台北報導

台北居大不易！想在台北市買房，須將近15年不吃不喝才買得起，不少年輕人選擇以租代買，但租金卻連年高漲，逼近房貸，形成惡性循環，不動產開發公會全聯會理事長陳春銅提三大改善方案，建議政府除加速推動現有社會住宅政策外，應給予年輕人房貸3至5年的寬限期、利息補貼以及契稅減半等優惠。

產官學界昨日在一場「2018房市前瞻論壇-台灣房地產大未來」座談中，探討崩世代青年的住居困境。房市專家陳高超表示，時下年輕一輩稱為崩世代，主因他們出社會時仍背負沉重學貸，工作幾年後想購屋，但老一輩自己存本養老的錢都不一定夠，能協助購屋的金額相對有限，以致相關調查中，台灣年輕人較上海等地同輩，對未來前景相對悲觀。

陳高超指出，據聯徵中心資料顯示，截至2017年7月止，全國將近84萬人背負就學貸款，學貸總餘額近1824億，每人平均債務達21.74萬元，等於出社會後前幾年不僅得負擔生活費，還要繳學貸，距離買房越來越遙遠，建議政府應要讓有學貸的人買房有特別優惠、並且放寬房貸寬限期。

東森房屋董事長王應傑表示，現在首購族群們面臨最大的問題是，薪資漲幅落後於房價增幅，政府應廣設「只租不賣」社會住宅，解決年輕人居住問題；並對於年輕的首購族自備款不足的問題，擬訂改善機制，如房貸成數差額，由政府設置「首購族貸款連帶保證基金」，給予優惠利息。

淡江大學產業經濟系副教授莊孟翰則認為，台灣的空屋率太高，首要目標應不是蓋社會住宅，而是以降稅與都更活絡整體房市內需市場。

針對業界與學者提出的建議，與會的內政部次長花敬群指出，營建署已辦理購屋利息補貼多年，但近年來申辦並不踴躍，現在應讓年輕人能安心的租屋，儲備未來購屋能力，在未來房市景氣回來時，有能力購屋。

(中國時報)

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