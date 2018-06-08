房貸寬限期應拉長 契稅減半

2018年06月08日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

台北居大不易！想在台北市買房，須將近15年不吃不喝才買得起，不少年輕人選擇以租代買，但租金卻連年高漲，逼近房貸，形成惡性循環，不動產開發公會全聯會理事長陳春銅提三大改善方案，建議政府除加速推動現有社會住宅政策外，應給予年輕人房貸3至5年的寬限期、利息補貼以及契稅減半等優惠。

產官學界昨日在一場「2018房市前瞻論壇-台灣房地產大未來」座談中，探討崩世代青年的住居困境。房市專家陳高超表示，時下年輕一輩稱為崩世代，主因他們出社會時仍背負沉重學貸，工作幾年後想購屋，但老一輩自己存本養老的錢都不一定夠，能協助購屋的金額相對有限，以致相關調查中，台灣年輕人較上海等地同輩，對未來前景相對悲觀。

陳高超指出，據聯徵中心資料顯示，截至2017年7月止，全國將近84萬人背負就學貸款，學貸總餘額近1824億，每人平均債務達21.74萬元，等於出社會後前幾年不僅得負擔生活費，還要繳學貸，距離買房越來越遙遠，建議政府應要讓有學貸的人買房有特別優惠、並且放寬房貸寬限期。

東森房屋董事長王應傑表示，現在首購族群們面臨最大的問題是，薪資漲幅落後於房價增幅，政府應廣設「只租不賣」社會住宅，解決年輕人居住問題；並對於年輕的首購族自備款不足的問題，擬訂改善機制，如房貸成數差額，由政府設置「首購族貸款連帶保證基金」，給予優惠利息。

淡江大學產業經濟系副教授莊孟翰則認為，台灣的空屋率太高，首要目標應不是蓋社會住宅，而是以降稅與都更活絡整體房市內需市場。

針對業界與學者提出的建議，與會的內政部次長花敬群指出，營建署已辦理購屋利息補貼多年，但近年來申辦並不踴躍，現在應讓年輕人能安心的租屋，儲備未來購屋能力，在未來房市景氣回來時，有能力購屋。

(中國時報)