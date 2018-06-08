高房價 購屋夢遙不可及

2018年06月08日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

薪資漲不動，以至青年購屋力下滑，根據ETtoday民調中心公布「台灣房市交易信心調查報告」發現，動心起念想購屋民眾，以居住在中南部及離島，個人平均月收入在5萬以上居多，約略可看出，北部的高房價，讓民眾購屋夢想變得有些遙不可及。

調查亦發現，約4成4民眾住家為家人購買或搭建的房子，39歲以下民眾占比更高達5成8。住在自購住宅的民眾，當初購屋時，資金來自親友比也高達4成3。

至於市況上，面對2017年全台房屋買賣移轉量較前年成長約1成，終結房市連3年量縮的慘況；2018年底將有縣市長選舉，再加上前央行總裁彭淮南已卸任，市場盛傳今年是房市充滿變數的一年。

根據這項最新民調結果，17.7％網友認為目前為「買」房時機，24.8％認為目前為「賣」房時機，顯示目前房市交易為買方市場。此次調查也發現，網友現住房屋以「家人購買/搭建」（44.4％）居多；其次為「自己購買/搭建」（36.2％），其中以男性、已婚、年齡50歲以上、個人年收入96萬元以上者(平均月薪8萬元以上)為主。

未來半年有購屋計畫的網友中，購屋目的以「首購」最多、占50.4％；想要購買的房屋屬性多為「新成屋」為大宗，近7成；至於購屋預算多落在「501~1,000萬元」約占47.6％。

(中國時報)