高房價 購屋夢遙不可及

友善列印
中國時報
／台北報導

薪資漲不動，以至青年購屋力下滑，根據ETtoday民調中心公布「台灣房市交易信心調查報告」發現，動心起念想購屋民眾，以居住在中南部及離島，個人平均月收入在5萬以上居多，約略可看出，北部的高房價，讓民眾購屋夢想變得有些遙不可及。

調查亦發現，約4成4民眾住家為家人購買或搭建的房子，39歲以下民眾占比更高達5成8。住在自購住宅的民眾，當初購屋時，資金來自親友比也高達4成3。

至於市況上，面對2017年全台房屋買賣移轉量較前年成長約1成，終結房市連3年量縮的慘況；2018年底將有縣市長選舉，再加上前央行總裁彭淮南已卸任，市場盛傳今年是房市充滿變數的一年。

根據這項最新民調結果，17.7％網友認為目前為「買」房時機，24.8％認為目前為「賣」房時機，顯示目前房市交易為買方市場。此次調查也發現，網友現住房屋以「家人購買/搭建」（44.4％）居多；其次為「自己購買/搭建」（36.2％），其中以男性、已婚、年齡50歲以上、個人年收入96萬元以上者(平均月薪8萬元以上)為主。

未來半年有購屋計畫的網友中，購屋目的以「首購」最多、占50.4％；想要購買的房屋屬性多為「新成屋」為大宗，近7成；至於購屋預算多落在「501~1,000萬元」約占47.6％。

(中國時報)

房貸寬限期應拉長 契稅減半 靠閱讀練口才 川普哥售屋嚇嚇叫

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。