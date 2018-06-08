靠閱讀練口才 川普哥售屋嚇嚇叫

信義房屋永和頂溪店專員郭川豪靠閱讀練口才，勇闖房仲業。（信義房屋提供）

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中國時報
／台北報導

從電子業大夜班到鼎泰豐中央廚房、10餘年內勤工作，轉換跑道，跨足房仲，除充實專業，常被友人戲稱為「川普哥」的信義房屋永和頂溪店專員郭川豪說，「提升溝通能力也很重要！現在看我口才不錯，但其實從不用與客戶交談的工作，改行從事房仲時，口才不佳是我最大罩門。」

他透露，當時信義房屋學長鼓勵他多閱讀，才能了解社會脈動，找到與客戶的共同話題，並增加遣詞用字能力，經一段時間努力後，獲得改善。

上個月一口氣成交3戶的郭川豪說，「很難想像，以前打電話給客戶前，還要打草稿！」回憶剛從事房仲業時，專業部分有公司、學長們協助上課充實、實例指導，但溝通也很重要，口才需要多練，才能精準地傳達真正想說明的意思，才發覺這是項考驗。

電子工程系畢業的郭川豪，首份工作是在電子業做大夜班，一做就是6年，後來轉行在鼎泰豐中央廚房工作，也長達5年之久，直到2年多前，想翻轉人生，轉行房仲，不料，竟讓他闖出一片天。在頂溪店之前，他是在竹林店工作，雖從事房仲未久，但業績卻是該店TOP1，還拿到公司為了留才頒發的留任獎金。

「誠實」、「多為客戶設想」是推升郭川豪業績的主要因素。猛然一看這似乎沒什麼，卻不是人人可貫徹。郭川亮說，到信義的第3個月，一位首次購屋的買家在門前看廣告看板，由於是首購，想慢慢看，讓其他房仲漸漸「棄守」不太願帶看。

「他是首購，我是房仲菜鳥，兩人常常一起研究，反更有得聊！」郭川豪說，進入信義房屋，公司會安排一系列專業課程，受訓後，已有充分的專業知識，但畢竟是新人，客戶願給機會，他自然更積極付出，最後，終於如願找到較高端、質感佳的電梯大樓，順利成交。

後來這位買家才跟他透露，認識信義房屋其他高階主管，但看到郭川豪這麼認真，不會為求快速成交唬弄他，帶看半年多，態度從未改變，反更加信任，決定就是要在郭川豪手中成交。

(中國時報)

高房價 購屋夢遙不可及

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