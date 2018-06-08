台胞首來族 對陸印象全改觀

2018年06月08日 04:11 中國時報 陳君碩 ／廈門報導 ／廈門報導

福建在海峽論壇期間推出「惠台66條」，內容包括針對首次到大陸的台胞（首來族）提供接待便利服務；本屆海峽論壇，就首次開放300個名額，讓「首來族」台胞可上網報名。幾位首次踏上大陸的台灣學生7日受訪表示，對大陸印象全然改觀，不再那麼負面，不只感受到大陸人民的親切，還直呼大陸國台辦主任劉結一很親民。

5天參訪 驚訝聲連連

就讀台北海洋科技大學大三的首來族許恒碩，歷經5天參訪，整體感覺頗佳，既看到高樓林立，也感受到對古建築村落及傳統文化的良好保護，「還滿驚訝的！」

來自景文科技大學大三的徐慧珉，第一次親眼在商店見到大陸民眾使用手機支付功能，頗為震撼；而與大陸民眾互動時則感到十分親切，「以為來到這會受到排擠，說你們台灣人愛搗亂，但這幾天反而都覺得把我們當一家人，很親切」。

民眾親切 官員也親民

剛從北士商畢業的姜錦蓉，赴陸前父母還叮囑大陸很危險、治安差，原來父母已十多年沒到大陸，姜錦蓉說，「台灣都把大陸報導得很壞，但其實並沒有這樣，要親身來過才會有真實的感覺」。

「會有一點畏懼，感覺大陸官員是另一個世界，會怕像北韓那樣，說錯一句話就不見」，談到對大陸官員印象時，徐慧珉除瞪大眼睛，還退後了兩步；不過在近距離與劉結一接觸後，她直呼「滿親民的，講了很多鼓勵的話，不會讓人覺得不舒服」。

若有機會 想再來走走

徐慧珉過去追過「小時代」、「微微一笑很傾城」等大陸電視劇，對大陸的大都會生活頗有憧憬，如果還有機會，想去上海走走；許恒碩喜愛吃辣，又久聞九寨溝的美景，想去四川、重慶，再次品味大陸。

據了解，福建省針對「首來族」台胞提供3000元人民幣（約1.5萬台幣）選擇信任的旅行社或青創基地，請他們幫忙號召首來族，並先審核名單，以台灣青年優先。

(中國時報)