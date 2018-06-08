兩岸一家人 扁也曾說過

2018年06月08日 04:11 中國時報 潘維庭 、林勁傑／台北報導 、林勁傑／台北報導

國民黨副主席郝龍斌在海峽論壇拋出「兩岸除了一家親，更成一家人」、「國共在交流合作應是夥伴關係」等說法，這兩種說法都曾各有藍綠政治人物提過。像2000年總統當選人陳水扁說過「兩岸是自己人，都是一家人」；前行政院長郝柏村也曾說，「國共對中華民族的現代化，應該不是對立關係，而是夥伴關係」。有學者認為，這是國民黨希望為目前民共劍拔弩張的狀況下想辦法、釋出善意。

去年7月6日在南京紫金山莊舉行的「中華民族抗日戰爭史學術研討會」上，郝柏村表示，國共兩黨對中華民族的現代化「應該不是對立關係，而是夥伴關係」。

2000年5月17日，總統當選人陳水扁拜訪總統府資政謝東閔。據2000年5月18日的《中國時報》報導，拜訪時在場的謝東閔弟弟謝敏初表示，曾向海協會副會長唐樹備表示，兩岸不是父子關係，而是兄弟關係。陳水扁則回稱，「兩岸是自己人，都是一家人，是兄弟姊妹，應該互相照顧、扶持、關心」。

實踐大學企管系講座教授江岷欽分析，郝這次談話以「兩岸一家親」變為「兩岸一家人」最為重要，指出「後九二共識」的方向。對國民黨而言，在尋求兩岸論述上施力點，想要有進一步合作，接下來就看大陸如何回應。

至於，郝龍斌稱，希望國共能設立合作窗口服務台胞，陸委會發言人邱垂正昨稱，《兩岸條例》清楚規定，與對岸任何形式合作行為，都須經政府同意，如有違反規定會依法處理。

(中國時報)