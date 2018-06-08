劉結一期盼 兩岸越走越近

2018年06月08日 04:11 中國時報 陳政錄 ／廈門報導 ／廈門報導

「打破界限」海峽論壇首屆創意塗鴉大獎賽，是歷屆海峽論壇活動中，首次舉辦該類型的兩岸青年、次文化、藝術交流。大陸國台辦主任劉結一7日出席頒獎典禮，並在致詞時表示，本次賽事除讓兩岸青年有機會「放飛夢想」，更盼在打破界限，取得更多共識後，讓兩岸關係不斷走近。

塗鴉大獎賽起源於去年海峽論壇「金點子」大賽的一顆創意種子，在台灣旺旺中時媒體集團、《福建日報》、《海峽導報》澆灌下，4月起徵集兩岸青年創意設計稿件，5月中從逾百幅初稿中選出6組團隊後，邀兩岸各15名，共30名青年於6月2日到7日，赴廈門百年漁村集美大社社區，以「大展宏塗夢圓兩岸」為主題，在「嘉庚精神」發源地進行藝術創作。

最終6幅作品均緊扣「圓夢」主題，分別是陸生團隊《女人花》、《夢之七彩》、《BE YOUNG》；台生團隊《夢現》、《追夢》、《孩子們的奇幻國度》。7日下午舉辦頒獎典禮，邀劉結一、福建省委常委周聯清、前海協會副會長張銘清、旺旺中時媒體集團副總裁王綽中等嘉賓出席。

拿下一等獎的《BE YOUNG》作品團隊由兩岸青年混合組成，其成員北京清華大學台生張雅嵐，向劉結一介紹作品的命名和內容，是期許兩岸青年能永遠「BE YOUNG」，勇敢做夢和不斷超越。

劉結一認為，該活動不僅讓青年放飛夢想，更為兩岸青年打破界限、勇敢共同圓夢搭建平台，讓集美區「所集的美更豐富」，同時長久流傳。藝術作品雖表現手法不同，但均乘載青年各自的夢、生活感悟，這對兩岸青年創作者在共建美好未來，具有重要意義。

劉結一認為，「兩岸一家親」是歷屆海峽論壇的主旋律。塗鴉大獎賽展現了兩岸新時代青年心中對美好未來的共同憧憬，和對兩岸關係不斷走近、走好、走實的期待。

(中國時報)