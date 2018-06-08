陸學者稱美方打擦邊球

2018年06月08日 04:11 中國時報 呂佳蓉／台北北京連線報導

美國在台協會（AIT）內湖新館將於下周二舉行落成典禮，據悉美方出席人士已確定將由《台灣旅行法》功臣艾德羅伊斯（Ed Royce）之妻、主管教育與文化事務的助理國務卿瑪莉羅伊斯（Marie Royce）出席典禮，預計將與蔡總統同台。

中國人民大學外交系主任李慶四分析，若美方的派遣官員屬實，代表美國有打擦邊球的意味，但也顯示美方對人選有些妥協。

有關美方赴台參加AIT新館落成的人選，外交部昨日則表示，目前未收到正式通報，不過歡迎美方派遣足以展現對台美關係以及AIT新館落成盛事之重視的代表人士來台，不論是政府官員或是國會議員，我方都非常歡迎。

美方會派何種層級出席AIT落成典禮一直備受矚目，此前曾傳出川普政府可能派出屬鷹派的國家安全顧問波頓來訪，但波頓又必須陪同川普前往新加坡參加「川金會」。此外，先前又傳出，美方不派高層官員赴台，而是改以軍艦行經台灣海峽。

香港《南華早報》日前指出，美國不派部長級官員參加AIT新館落成，是因顧及大陸將強烈反彈。據悉，川普最後決定派出國務院助理層級的資深官員赴台，而羅伊斯則是大抵確認的人選。羅伊斯的丈夫艾德羅伊斯是《台灣旅行法》推動的功臣，長期挺台也提出諸多友台法案，瑪莉也曾多次隨丈夫一同訪台。

而針對美方傳出美軍艦可能通過台灣海峽一事，李慶四表示，台海間的軍事實力差距並非美國派軍艦或航母走一趟能扭轉，美艦通過台灣海峽也不會有什麼收穫。若真的觸怒到大陸神經，北京必然會有反制。

(中國時報)