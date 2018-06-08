川金會在即 星政府全力衝刺

2018年06月08日 04:11 中國時報 孫昌國 ／新加坡報導 ／新加坡報導

新加坡貿工部昨晚發布公告，將在6月9日到14日，即川金會舉行日期前後，解除北韓人員帶進出新加坡物品的限制。新加坡外長維文也特別在昨天赴平壤訪問，協調峰會事宜。據了解，新加坡政府為川普和金正恩都安排了訪問行程。兩人都將拜會新加坡總統哈莉瑪和總理李顯龍。

星國外長 趕赴平壤協調

美國總統川普預定將在10日晚上飛抵新加坡，並入住香格里拉酒店。昨日早上美軍一架C-17運輸機已將總統專車，以及能干擾無線電頻率器材的各式裝備運到新加坡。

新加坡對於北韓的先遣隊也大開綠燈，特別在昨天公布了暫時解除限制的公告。預料金正恩的專屬座車和相關安全保護設備也將會在近日送到新加坡。金正恩將會入住在離香格里拉酒店不遠的瑞吉酒店。據了解，維文訪北韓，將就北韓對議程和安全的要求和新加坡為金正恩準備的活動做最後的協調。

至於川金會的主會場，位於新加坡旅游勝地的聖淘沙島上的嘉佩樂酒店，新加坡政府也在做最後的安全準備。除了在會談期間被列明為特區外，海陸空都將進行嚴密安全控制。由於進入嘉佩樂酒店的路十分窄小，容納不下大型車輛和各種轉播車，預料新加坡政府只會允許部分美國、北韓和新加坡本地媒體前往現場採訪報導，其他所有國際媒體都將集中在原為F1維修場地的新聞中心。

勇敢的人 路名別具意義

值得一提的是，通往川金會地點的路名其實也富有玄機。無論是川普或是金正恩在12日早上9點見面前，勢必經過通往聖淘沙的道路-火炮大道（Artillery Ave）, 但在轉到會場的小路後就成了勇敢的人（Ironside RD）。剛好符合新加坡為舉辦這次峰會的用心－世界和平。讓原先充滿火藥味的川金兩人化干戈為玉帛。真正的勇者需要有為和平而努力的勇氣。這個巧合，可能連協調安排會場的新美朝三方都沒有預料到。

南韓僑民 見證歷史時刻

南韓雖不是川金會的主角，但關切這次峰會的程度卻稱得上第一名。新加坡有約1萬韓國人在此求學工作，甚至還有新加坡韓僑學校。他們都十分關注峰會的舉行，也都希望峰會成功。一位接受記者採訪的南韓旅客表示，他十分期待金川會取得突破，美朝韓共同宣告終止韓戰。他心中十分激動，認為這是影響朝鮮半島和平的歷史一刻。南韓媒體已有超過500人預定採訪這次川金會，是這次最龐大的新聞採訪團隊。南韓政府特別為南韓媒體在史丹福瑞士酒店（Swissotel Hotel）設立了單獨的新聞中心。並且將定期舉辦新聞發布會。其對川金會的重視由此可見。南韓總統文在寅可望在川金會舉行期間到訪新加坡，3方共同宣布終止韓戰和表明互不侵犯的意願。

(中國時報)