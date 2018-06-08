牛仔泡菜漢堡 應景餐點上桌

餐飲業者特別為中時讀者做出的川金峰會漢堡。（孫昌國攝）

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中國時報
／新加坡報導
腦筋動得快的新加坡商家，紛紛推出川金會主題商品或餐飲，期待藉兩大狂人相會大發利市。（路透）

隨著川金會日益逼近，新加坡民間也越來越能感受到熱度，一些商家腦筋動得快，紛紛推出川金會為主題的套餐，準備利用川普和金正恩兩人狂打知名度，大發利市。

據保守估計，全新加坡至少有數十家商家推出川金會為主的商品和服務，其中主要集中在餐飲業。位於新加坡知名會議購物中心新達城的屠夫餐廳。就專門推出了川金峰會漢堡。

這家以製作肉品料理聞名的執行長李國南表示，川普最喜歡的食物就是漢堡，而金正恩除了喜歡冷麵外，最喜歡的就是泡菜。因此突發奇想，做出了這份牛仔泡菜漢堡。象徵著融合了美國牛肉，韓國泡菜和本地漢堡麵包融合在一起充滿和諧。他並表示，將在川金會期間，為川普和金正恩兩人提供牛仔泡菜漢堡和其他所需的食物。

李國南表示，昨日餐廳一開門，已經有很多顧客上門詢問，顯示了他們對這個特別漢堡包的興趣。公司將這個特製漢堡包定價為18.8新幣，也希望和所有顧客一起發財，共享和平生活。他並表示，漢堡包上的美朝國旗都是他們親手自己做的。

新加坡零售業，旅館業，觀光業，計程車最近都因川金會而大發利市。目前在川金會期間靠近新加坡政府劃定的特區都被預定一空，價錢也成倍數成長。原本一天要價約130美元的三星級飯店，已將價格上調到約250美元。因此有許多新加坡人認為，川金會成功舉辦最大的獲益者將是新加坡。

(中國時報)

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