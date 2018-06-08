中興禁令解除 代價14億美元

美已和大陸中興通訊達成協議，中興必須全面改組董事會和管理層，並支付鉅額罰款。美國則解除中興向美國企業採購的禁令。圖為去年巴塞隆納世界行動通訊大會中興通訊的展區。（路透）

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中國時報
李文輝、╱綜合報導

美國商務部長羅斯7日接受美國CNBC訪問時表示，已和大陸中興通訊達成協議。他說，中興通訊必須在30日內更換董事會及管理層全部成員。中興通訊還需支付10億美元罰款，另外支付4億美元由第3方託管。而美國將解除對中興祭出的採購禁令。

羅斯宣稱，這次對中興的懲處堪稱歷來最嚴，相信具有阻嚇力。他不預期這項安排會影響到美陸關稅談判。

另外，大陸和美國經過三輪貿易談判後未見成果，近日傳出陸方提出每年採購700億美元美國農產品、能源及製成品，代替懲罰性關稅威脅，大陸商務部發言人高峰7日在記者會上並未正面回應，僅稱，陸美貿易磋商的細節尚待確認，陸方將履行在華盛頓達成的共識。

針對陸方願意購買近近700億美元的農業製造和能源產品的說法，高峰回應指出，大陸進一步擴大開放的舉措與美陸貿易爭端無關。陸美雙方在上周末磋商中，就一些具體貿易合作領域，特別是農產品、能源領域進行了深入、具體探討。陸方願意在相向而行的前提下，擴大自美進口。

高峰強調，改革開放、擴大進口是大陸既定戰略，陸方願意從包括美國在內的世界各國增加進口，滿足大陸人民對美好生活的需要和高品質經濟發展的需求。

高峰稱，大陸市場在不斷增長，今年11月大陸還將舉辦首屆國際進口博覽會。歡迎世界各國有競爭力的產品進入大陸市場，將營造國際化、法治化的營商環境，提供更加便利、透明、可預期的貿易條件，使包括美國在內的世界各國企業受益。

高峰接著指出，陸方立場一貫而明確，不希望陸美貿易摩擦升級。陸美經貿關係的本質是合作共贏。更加緊密的經貿合作，有利於兩國經濟，也有利於兩國的就業和民生。

(中國時報)

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