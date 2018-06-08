川普豬隊友 爆金乞求重開峰會

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中國時報
／綜合報導

川金會籌備進入最終階段，美國媒體6日引據官員談話指出，川普不會在談判桌上對金正恩讓步，將要求對方提出棄核時間表。若雙方不對盤，川普可能馬上走人。假如12日上午會面順利，美朝在當天下午、甚至第二天還可能安排其他議程。官員表示，川普若認為他和金正恩一拍即合，考慮邀請對方在秋天前往佛羅里達州的海湖莊園別墅，舉行第2回合川金會。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，據2位熟悉內情消息來源透露，官員已為川金會可能延長為2天備妥應變方案，但白宮拒絕就此回應。目前不清楚川普是否願與金正恩連開2天峰會，但他曾表示希望會談能有彈性，也曾對幕僚和盟友強調，他與金正恩會談時，打算跟著自己的直覺走。

儘管美國未排除川金會議程延長到2天的可能性，不過對於川金首度會面可能達到的成果，官員態度低調審慎。

另外，川普的私人律師、前紐約市長朱利安尼6日再度口出狂言，指川普上月突然宣布取消「川金會」展現的強硬態度，迫使金正恩「跪地乞求」重開峰會。朱利安尼重申其言論不代表白宮立場，外界卻擔心會破壞一波三折的川金會。白宮與北韓尚未做出回應。

朱利安尼在以色列特拉維夫出席一場投資會議時，表示川普當時別無選擇，因為北韓辱罵美國副總統彭斯、國家安全顧問波頓，甚至揚言發動核戰摧毀美國，「川普不吃這一套，毅然決定取消峰會」。後來金正恩「跪地乞求重新安排」，川金會才如期舉行，美國占了上風。

朱利安尼接受美聯社訪問時指出，金正恩火速軟化立場，不但表達願意討論非核化，還要求恢復召開峰會：「這就是我所說的乞求。」

(中國時報)

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