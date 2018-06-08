參議員提議案 對川普徵稅限權

2018年06月08日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普點燃關稅戰火，黨內反對聲浪日益高漲。6名共和黨參議員連同4名民主黨參議員6日聯合提出一項議案，要求美國總統需獲得國會批准後，才能以國家安全為由對進口產品徵收關稅。

這項跨黨派議案由共和黨籍參院外交委員會主席科克、北達科塔州民主黨參議員海特坎普、亞利桑那州共和黨參議員弗萊克等10名參議員聯合提出。

該議案要求美國總統根據《1962年貿易擴展法》第232條款限制進口時，必須先向國會提交相關限制進口方案，然後由國會在60天內討論和投票表決。這不僅適用於美國政府未來的全部「232調查」，也適用於過去兩年進行相同調查。

此前川普政府曾根據232條款對進口鋼鐵產品和鋁產品分別徵收25％和10％的關稅，並對進口汽車及零配件啟動「232調查」。

科克6日在聲明中說，川普政府正在「濫用」國會給予總統的232條款授權，把一個內部經濟問題升級成威脅國家安全，不僅會傷害需要幫助的人們，損害美國與盟友的關係，也會招致競爭對手的反制措施。海特坎普也說，對於關稅這樣的重大經濟決策不能草率決定，國會必須發揮必要的制衡作用確保美國利益不會受損。

弗萊克則表示，川普政府提議的關稅措施已對美國企業和工人產生負面影響，他敦促國會議員快速通過這項立法，阻止「欠缺考慮的」保護主義措施。

但參議院多數黨領袖麥康諾6日表示，由於川普總統反對這項議案，美國國會推動這項立法純屬「徒勞」。分析人士指出，推翻總統的否決需要參眾兩院3分之2多數表決通過，但許多共和黨議員並不希望在今年秋季國會期中選舉前與川普政府公開唱反調，以免影響選情。

(中國時報)