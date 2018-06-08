海灣繪本館 眷村變身夯景點

2018年06月08日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

一個荒蕪的失落空間，如何成為國內最夯的打卡熱點？「海灣繪本館」已成功變身為一本迷人的繪本空間大書。

「海灣繪本館」座落於清水眷村文化園區水稻田中央，由藝術家顏名宏勾勒藍圖並起草設計，2017年受邀協助尋址規劃擇定「121房舍」作為基地。

他保留所有老樹群和眷舍空間格局，第一階段先找黃政頤設計師和木作團隊完成後院木棧道平台。顏名宏說，這個平台讓視野延伸至水稻田，是匯聚大人與孩子共讀共想的舞台。

如同舞台般的後院木棧道區，是繪本閱讀、說故事與手做活動的空間，而前院老芒果樹與芭蕉林間的大綠地，則是文創市集展示流通場地，也是繪本主題策展的戶外裝置區。

以「海灣」命名來自於地理的想像。顏名宏認為，從高空俯瞰台灣，在大安溪、大甲溪到大肚溪之間，海灣間環流波動、連綿著田地與丘陵，像是一隻大翅鯨的模樣。

而臺中港北堤則像是大翅鯨拍浪的胸鰭；且過去清水地區連接大安一帶海域，常有鯨魚出沒(舊稱「海翁窟」），因此以「大翅鯨」作為繪本館航向海洋的意象。

「海灣繪本館」的創辦人為立法院副院長蔡其昌，他說服一群不同領域的專業者，一起築夢。

包括同為清水人的藝術家顏名宏、藝術與開放空間研究室執行長張麗娜、繪本作家玉米辰(陳旻昱)、明道大學黃淑娥老師、修平科技大學高國峰老師和廣播人柯俊任，以及社團法人臺中海灣故事文化創意協會執行長蔡采縈等人。

籌備兩個多月後，以臺灣原創繪本策展主題，結合文創市集與手做工坊，開展出令人驚豔的繪本主題展。

理想的落實需要堅持與實踐力，盛大開幕之後如何營運是一大考驗。營運總監張麗娜發揮過往累積的策展與文化行政實力，與館長玉米辰在今年上半年合力推展七檔次的繪本創作大展，深獲各界迴響。

她致力於構築一個繪本創作為主體的共創平台，結合文學、音樂與劇場形式，提供參訪者身體經驗的美感場域，包括孩童、大人與長青高齡者的故事陪伴計畫，希望透過故事互動來擴展更多元的繪本創作可能性。

來自奧地利的鋼琴演奏家穆貝爾博士三度受邀演出，他長年走訪世界各地，對於繪本館跨領域的策展執行實力，非常肯定其優勢的文化力。

海灣繪本館營運成功，成為親子教育和繪本閱讀的童樂園，信誼基金會董事長張杏如也表示，今年是信誼幼兒文學獎30年，未來將與海灣繪本館合作締造下一個里程碑。

臺中市政府文化局也積極勾勒藍圖，在繪本館原址上，擴大規劃成為「國際繪本館園區」預定地。

最新一期「瑪莉不說話」展覽接近尾聲，「海灣繪本館」特別為一群來自小麥故鄉的大雅國小師生安排故事手作活動，由趓趓和糖糖擔任說書人。

她們在「瑪莉不說話」展前即參與規劃繪本互動教育課程，細膩且豐富，透過她們的繪本分享，讓孩子們體會到來自於瑪莉的心靈啟示。

(中國時報)