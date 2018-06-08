豪宅服務再進化 祕書要會料理

2018年06月08日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

中部房市競爭激烈，豪宅服務不斷加乘，祕書還得會料理，才能打動住戶的心。

如雙橡園開發與陸府建設相繼在社區規劃餐飲服務，其中陸府建設更自聘具有餐飲背景的人才，派駐社區，為住戶料理生機餐食。

陸府建設表示，近年來住戶對健康、養生等食安問題相當重視，而坊間有機餐廳又不普遍，才開始在社區中設置生機廚房，將有機飲食引進社區。

不過執行過程中，遇到最大的問題就是，物管公司並沒有烹飪餐飲服務，當然也沒有有機料理經驗的祕書。

於是陸府自行刊登徵才訊息、招募餐飲背景的人才，並對人員進行課程培訓，聘請生機料理專家傳授有機料裡的烹調技巧、食材選擇、油品的運用等一系列課程。

同時間也研發社區餐飲菜單，經過2年時間籌備，全公司同仁、住戶試吃票選之後，業界第一個生機廚房在陸府「原森」實現了。

陸府建設的生機樂活祕書，需具備餐旅服務相關科系或餐飲相關經驗，工作內容包括有機早餐、輕食料理、有機課程規劃執行，以及吧檯飲料下午茶製作等。

生機早餐內容為主食野菇歐姆蛋，搭配胡麻手工豆腐冷盤、以及和風野菜沙拉、南瓜濃湯及特製有機豆漿，全部採有機食材，由生機祕書親手製作。

其中特製豆漿是融合有機非基因改造黃豆，加上芝麻、燕麥、堅果，預先浸泡製作，還喝的到微微的顆粒感與滿滿黃豆、穀物的香醇。

住戶對生機早餐反應熱烈，不但健康、安心又方便，一套早餐僅需扣3點，換算成管理費價格大約150元，甚至比食材成本還低；加上生機祕書的薪資成本由陸府建設吸收，讓住戶感到很貼心。

坊間輕食早午餐價格動輒數百元，食材也不全然是有機。陸府建設認為成本不是唯一的考量，只是單純想讓住戶擁有真正從外到內的淨化、自然的有機生活。

(中國時報)