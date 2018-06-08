實價登錄2.0 不二價策略創佳績

2018年06月08日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

行政院日前通過「實價登錄地政三法」修正草案，讓不動產交易市場更透明，台中建商也順勢推出不二價、誠意行銷，吸引購屋族青睞。

為了對客戶表示誠意，以往多半業者會採取附贈傢俱、簡易裝潢等優惠購屋手法。

現在實價登錄2.0版即將上線，中部建商總太集團永福地產「洲際W」除了推出均一價之外，業者更趁勢推出網購獨家優惠，此促銷活動受到民眾高度讚賞。

永福地產更看準未來趨勢，將在六月推出線上看屋下訂服務，此舉乃全台房市首創。均一價銷售策略加上團購打卡優惠，深獲民眾肯定，銷售速度十分快速，因此有不少建商有意跟進。

洲際棒球場生活圈，近期重大建設、商業投資話題不斷，鄰近的永福地產「洲際W」個案（見右圖），截至目前為止銷售成績已破300戶，是目前北屯區指標大案成績亮麗。

總太地產推出不二價策略，如總太「織築」打出不二價，公開三個月即創下完銷佳績。

雙橡園開發則是採誠意行銷，現場實價銷售方式，甚至攤開購地、營建、管銷成本讓購屋客檢視。

雙橡園的誠意行銷不只反應價格透明，更要求團隊事先將客變需求溝通清楚，因此獲得客戶完全的信賴，「1812」案開工前即完銷。

雙橡園開發即將於北單元二市政南一路上推出新案，同樣訴求大管家的飯店式管理，全天候供餐、專車接送住戶、學童上、下學等服務等，消息一出就已接獲不少詢問電話，預計將再掀起一波搶購熱潮。

(中國時報)