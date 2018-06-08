燈泡人創作 探索孤獨的意義

順天建築‧文化．藝術中心自即日起至7月6日止，展出空間裝置大師林建榮燈泡人系列作品。圖／黃繡鳳

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中國時報
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順天建築‧文化．藝術中心強檔不斷，自即日起至7月6日止，展出空間裝置大師林建榮燈泡人系列作品，在展場大放光芒。

林建榮是目前台灣首屈一指的空間裝置藝術家，擅長將燈光與雕塑作品完美呈現。

曾於2002年榮獲文建會遴選赴英國倫敦蓋斯沃克藝術工作室( Gasworks Studio )、2004年榮獲亞洲文化協會( ACC )遴選赴日本茨城縣參與阿庫斯( ARCUS Studio )。

以及於2009榮獲文建會遴選赴美國長島水磨坊藝術中心(The Watermill Center) 等多地駐村，其作品燈泡人，更典藏於各大美術機構，並在許多公共藝術設置中展示。 林建榮認為，如哲學家尼采說的「孤獨是一顆值得理解的心靈，尋求理解而不可得，他是悲劇性的；無聊是一顆空虛的心靈，尋求消遣而不可得，他是喜劇性的；寂寞是尋求普通的人間溫暖而不可得，他是中性的。」

藝術家林建榮的燈泡人系列創作裡，孤獨感狀態的原因：「為什麼孤獨？ 」

他說，在群體生活裡，當我們發現自己不一樣時，是不被鼓勵且受到排斥的。特立獨行是在破壞群體，受到群體的壓力下，我們變成了燈泡人。

儘管外型依舊可愛親民，只是沒有表情，罩著面具不著露情緒，只隱隱發出渴望信號，渴望理解，但不容易被理解，於是感受到深深的孤獨。

他說，孤獨不需要被害怕，不需要被迫宣示，孤獨是每個個體必須承擔，且與之對談，對生命本身採取懷疑的態度，探索生命與宇宙間的對話。

(中國時報)

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